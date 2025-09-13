زلزال قوي جديد يضرب كامشاتكا أقصى شرق روسيا

موسكو-سانا

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7,7 درجات صباح اليوم قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وأفاد معهد البراكين والزلازل في شرق روسيا، وفق ما نقل موقع (آرتي)، بأن مركز الزلزال كان بعمق نحو 46.8 كيلومتراً وعلى بعد 123 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك كامشاتسكي، حيث شعر السكان بشكل واضح بها، ما دفع الكثيرين إلى مغادرة منازلهم ومكاتبهم ومراكز التسوق والاحتماء في الشوارع.

وعقب الزلزال، حذرت السلطات المحلية من خطر حدوث موجات تسونامي، ودعت السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ، وخصوصاً شاطئ خالاكتيرسكي والمناطق الساحلية المعرضة للخطر.

ويأتي هذا الحدث في وقت ما تزال فيه المنطقة تحت تأثير نشاط زلزالي متواصل، إذ شهدت كامشاتكا في الـ 30 من تموز الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952 بلغت قوته 8.8 درجات، ومنذ ذلك الحين يسجل العلماء هزات ارتدادية يومية، معظمها غير محسوسة، وسط توصيف علمي للنشاط الزلزالي هناك بأنه “مرتفع للغاية”.