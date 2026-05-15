ترامب يكشف عن “اتفاقات رائعة” مع الصين… وبكين تتحدث عن علاقة جديدة مستقرة

بكين-سانا

اختتم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة قمة عقداها في بكين، أكدا خلالها إحراز تقدم في مسار استقرار العلاقات الثنائية، مع التشديد على أهمية مواصلة الحوار بما يخدم مصالح البلدين ويخفف من حدة التوترات الإقليمية والدولية.

اتفاقات تجارية وحلول لملفات عالقة

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله بعد قيامه بجولة في حدائق تشونغنانهاي، مجمع القيادة المركزية الصينية: “لقد أبرمنا بعض الاتفاقات التجارية الرائعة للبلدين، وتوصلنا إلى حلول لمشاكل كثيرة لم يكن بإمكان الآخرين حلها”، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.

من جانبه، قال الرئيس الصيني: إنّ زيارة ترامب إلى الصين “تاريخية”، لافتاً إلى أنّ الجانبين قد أسسا “علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البنّاء”.

وكان ترامب يأمل من زيارته لبكين في إبرام صفقات تجارية في قطاعات تشمل الزراعة والطيران والذكاء الاصطناعي، مع سعيه أيضاً إلى تحقيق تقدم جيوسياسي في مجالات تشمل حرب الشرق الأوسط.

صفقات تشمل الطائرات والطاقة



وأشار ترامب إلى أن إحدى الصفقات التجارية الكبيرة تتضمن موافقة شي على شراء “200 طائرة بوينغ كبيرة”، وإلى أن بكين أعربت عن اهتمامها بشراء النفط وفول الصويا من الولايات المتحدة.

وسبق أن اشترت الصين، وهي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني، كميات صغيرة من النفط الأمريكي قبل أن يفرض ترامب تعريفات جمركية العام الفائت.

مساعدة لإعادة فتح هرمز

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” قال ترامب: إن شي وافق على نقاط عدة من قائمة مطالب الولايات المتحدة.

وبخصوص الحرب في الشرق الأوسط، أوضح ترامب أن نظيره الصيني أكد له أنّ بلاده لا تستعد لتقديم مساعدة عسكرية لطهران التي أغلقت المضيق، مضيفاً: “شي يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحاً وقال لي: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة، فسأكون سعيداً بذلك”.

تفاهمات جديدة ورؤية مشتركة

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الرئيسين توصلا إلى سلسلة من التفاهمات الجديدة بشأن القضايا الثنائية والدولية، مشيرة إلى أن مباحثاتهما شملت تبادلاً معمقاً للآراء حول الملفات الرئيسية، والاتفاق على رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وتوسيع التعاون العملي، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للعالم.

دعوة لوقف إطلاق النار وفتح المضيق

أوضحت الخارجية أن موقف الصين من الوضع في إيران “واضح جداً”، مشيرة إلى أن الصراع تسبب بخسائر جسيمة للشعب في إيران ودول المنطقة، وفرض ضغوطاً كبيرة على النمو الاقتصادي العالمي وسلاسل الإمداد واستقرار إمدادات الطاقة، بما يضر بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود استكشاف الحل عبر المفاوضات، تحظى بترحيب دول المنطقة والمجتمع الدولي، مؤكدة أن الحوار والتفاوض هما الطريق الصحيح وأن اللجوء إلى القوة “طريق مسدود”.

وشددت على ضرورة إعادة فتح ممرات الشحن في أسرع وقت ممكن للاستجابة لدعوة المجتمع الدولي والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وضمان عدم عرقلتها.

وأكدت الخارجية الصينية أهمية التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق نار في أقرب وقت، وتمكين السلام والاستقرار من العودة إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، ووضع الأساس لبناء هيكل أمني مستدام في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي غادر بكين، مختتماً زيارة رسمية بدأها مساء الأربعاء الماضي.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ تسع سنوات، والثانية لترامب منذ زيارته الأولى في تشرين الثاني 2017.