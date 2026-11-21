دمشق-سانا‏

يشهد المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” لموسم العيد ‌‏‌‏2026–2027 إقبالاً من الزوار والتجار العرب، للاطلاع على المنتجات النسيجية ‌‏والألبسة السورية، واستكشاف فرص التعاون التجاري والشراء من الشركات ‌‏والمصانع المشاركة، في ظل تنوع المعروضات والتصاميم التي تعكس إمكانات ‌‏الصناعة المحلية.‏

وأشار تاجر الملابس العراقي مرتضى عبد الكريم لـ سانا، إلى تنوع ‏المنتجات ‏المعروضة وتميزها مقارنة بالدورات السابقة، لافتاً إلى أن تصاميم هذا العام تتسم ‏بالرقي وجودة التصنيع. ‏

عودة الإنتاج السوري ‏

وأعرب عبد الكريم عن سعادته بعودة الإنتاج السوري وتطور المنتجات المعروضة، ‌‏معرباً عن أمله في مواصلة تطوير التصاميم وزيادة تنوعها خلال الفترة المقبلة، ‌‏ومتمنياً للشعب السوري دوام التوفيق والنجاح.‏

من جهته، أوضح تاجر الملابس الليبي عاشور إسماعيل، أن المنتجات السورية ‏تتميز ‏بجودتها ومستوى تصنيعها، مشيراً إلى أن تنوع المعروضات والتصاميم في ‏معرض ‌‏”سيريا تكس” يوفر للتجار خيارات واسعة تتناسب مع احتياجات أسواقهم ‏وأذواق ‏المستهلكين، لافتاً إلى إجرائه عدة عمليات شراء من الشركات والمحال ‏المشاركة.‏

تلبية احتياجات الأسواق العربية

وبيّن التاجر العراقي حسين العاشور أن زيارته للمعرض تهدف إلى التسوق، موضحاً ‌‏أن طبيعة الطلب في السوق العراقية، ولا سيما في جنوب البلاد، ترتبط بموسم العيد ‌‏الذي يتطلب توفير ملابس صيفية وخفيفة، ما يستدعي تنويع التصاميم والأقمشة ‏لتلبية ‏احتياجات المستهلكين.

وأشار العاشور إلى أن استخدام الأقمشة الأوروبية، وإضافة اللمسات الفنية أسهما في ‌‏تحسين جودة المنتجات السورية، وتقديم قطع مميزة قادرة على منافسة المنتجات ‌‏الأوروبية.‏

وتستمر فعاليات “سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027، التي انطلقت أول أمس ‌‏الخميس في مدينة المعارض بدمشق، حتى يوم غد الأحد، بمشاركة 114 شركة ‌‏سورية متخصصة في القطاع النسيجي، بهدف تعزيز فرص التسويق والتصدير، وفتح ‌‏أسواق جديدة أمام المنتج السوري، وتوسيع حضوره إقليمياً ودولياً. ‏