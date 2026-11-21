دمشق-سانا
يشهد المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027 إقبالاً من الزوار والتجار العرب، للاطلاع على المنتجات النسيجية والألبسة السورية، واستكشاف فرص التعاون التجاري والشراء من الشركات والمصانع المشاركة، في ظل تنوع المعروضات والتصاميم التي تعكس إمكانات الصناعة المحلية.
وأشار تاجر الملابس العراقي مرتضى عبد الكريم لـ سانا، إلى تنوع المنتجات المعروضة وتميزها مقارنة بالدورات السابقة، لافتاً إلى أن تصاميم هذا العام تتسم بالرقي وجودة التصنيع.
عودة الإنتاج السوري
وأعرب عبد الكريم عن سعادته بعودة الإنتاج السوري وتطور المنتجات المعروضة، معرباً عن أمله في مواصلة تطوير التصاميم وزيادة تنوعها خلال الفترة المقبلة، ومتمنياً للشعب السوري دوام التوفيق والنجاح.
من جهته، أوضح تاجر الملابس الليبي عاشور إسماعيل، أن المنتجات السورية تتميز بجودتها ومستوى تصنيعها، مشيراً إلى أن تنوع المعروضات والتصاميم في معرض ”سيريا تكس” يوفر للتجار خيارات واسعة تتناسب مع احتياجات أسواقهم وأذواق المستهلكين، لافتاً إلى إجرائه عدة عمليات شراء من الشركات والمحال المشاركة.
تلبية احتياجات الأسواق العربية
وبيّن التاجر العراقي حسين العاشور أن زيارته للمعرض تهدف إلى التسوق، موضحاً أن طبيعة الطلب في السوق العراقية، ولا سيما في جنوب البلاد، ترتبط بموسم العيد الذي يتطلب توفير ملابس صيفية وخفيفة، ما يستدعي تنويع التصاميم والأقمشة لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار العاشور إلى أن استخدام الأقمشة الأوروبية، وإضافة اللمسات الفنية أسهما في تحسين جودة المنتجات السورية، وتقديم قطع مميزة قادرة على منافسة المنتجات الأوروبية.
وتستمر فعاليات “سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027، التي انطلقت أول أمس الخميس في مدينة المعارض بدمشق، حتى يوم غد الأحد، بمشاركة 114 شركة سورية متخصصة في القطاع النسيجي، بهدف تعزيز فرص التسويق والتصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، وتوسيع حضوره إقليمياً ودولياً.