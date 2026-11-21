روما-سانا

واصل لاتسيو صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ليتشي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وسجل أهداف لاتسيو كل من الهولندي تيجاني نوسلين في الدقيقتين 25و68، وديفيد فراتيسي في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز كومو على كالياري بهدفين دون مقابل، حملا توقيع جاكوبو رامون في الدقيقة 24 ولوكاس داكونها في الدقيقة 56.

وبهذه النتائج ارتفع رصيد لاتسيو في الصدارة إلى 32 نقطة بينما تجمد رصيد ليتشي عند 10 نقاط ورفع كومو رصيده إلى 26 نقطة، بينما بقي كالياري عند 16 نقطة.