الداخلية القطرية: مقتل 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأحد، مقتل ستة أشخاص إثر حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية للدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس اليوم، أن جهود عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين في الحادث أسفرت عن العثور على 6 من أصل 7 أشخاص، كانوا على متن المروحية، حيث تم التأكد من وفاة الذين تم العثور عليهم.

وبينت أن الفرق المختصة لا تزال تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق اليوم الأحد، عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة في المياه الإقليمية للبلاد، جراء عطل فني أثناء تنفيذها مهمة روتينية.

