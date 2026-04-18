مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار غرب ألمانيا

AFP

برلين-سانا

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار قوي وقع في ولاية سارلاند غرب ألمانيا.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن انفجاراً وقع في نفق للمشاة بمدينة فولكلينغن في سارلاند، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول نفق المشاة، مؤكدةً أنه لا يوجد خطر على السكان.

وبحسب المعلومات الحالية، يرجح المحققون أن يكون الانفجار ناجماً عن فعل بشري، في حين لا تزال أسبابه الدقيقة غير معروفة.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة انفجارات أبرزها في المنشآت الصناعية، مثل المصانع والمرافق البتروكيميائية، إلى جانب الحوادث الناجمة عن المواد المتفجرة.

