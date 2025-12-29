مصرع امرأة وفقدان ثلاثة أشخاص في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة اليونان

refugee1 860x516 1 مصرع امرأة وفقدان ثلاثة أشخاص في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة اليونان

أثينا-سانا

لقيت امرأة مصرعها وفُقد ثلاثة أشخاص آخرون اليوم، إثر غرق مركب في بحر إيجه يقل عشرات المهاجرين قبالة سواحل جزيرة ساموس اليونانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خفر السواحل اليوناني قوله في بيان: “إن عمليات البحث والإنقاذ بدأت عقب غرق مركب كان يقل أكثر من 40 شخصاً، مشيراً إلى أن ثلاثة من الركاب لا يزالون في عداد المفقودين بناءً على شهادات الناجين، فيما لم ترد معلومات دقيقة بعد حول جنسياتهم أو الأسباب المباشرة للحادث.

وكانت السلطات اليونانية أعلنت الأسبوع الماضي عن إنقاذ أكثر من 840 مهاجراً جنوب جزيرة كريت، بينما شهد مطلع كانون الأول الجاري حادثة مماثلة تمثلت بالعثور على جثث 17 شخصاً وفقدان 15 آخرين بعد غرق زورقهم في المنطقة ذاتها.

اعتقال 5 فلسطينيين وإصابة 3 في الضفة الغربية
أردوغان: تركيا دولة تُصدّر السلام والاستقرار إلى محيطها
مصرع خمسة ضباط من قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى
لازاريني: اقتحام القوات الإسرائيلية مجمع الأونروا في القدس سابقة خطيرة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تخفض ميزانيتها لـعام 2026 وتسرح آلاف الموظفين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك