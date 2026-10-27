وزير الدفاع الإيطالي: روما ولندن متفقتان على تعزيز التعاون العسكري

روما-سانا
أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو وجود إرادة مشتركة بين بلاده وبريطانيا لتعزيز التعاون العسكري بينهما، ولا سيما في إطار برنامج القتال الجوي العالمي GCAP.
ونقلت وكالة ” آكي” الإيطالية للأنباء عن كروزيتو قوله: إنه أجرى “محادثات بنّاءة مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ، على هامش اجتماع مجموعة الدول الخمس الأوروبية (إيه 5) أمس في باريس، حيث أكد الجانبان مجدداً وجود إرادة مشتركة لدى البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الدفاع، استناداً إلى علاقات الصداقة العميقة ومتانة الروابط بينهما”.
وأضاف كروزيتو أن الجانبين أوليا اهتماماً خاصاً لبرنامج القتال الجوي العالمي GCAP، “الذي يتجاوز كونه برنامجاً صناعياً وتكنولوجياً لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس، فهو خيار استراتيجي لمستقبل أمن دولنا وقدرتها التنافسية، ويستقطب أيضاً اهتمام شركاء محتملين آخرين”.
ورأى وزير الدفاع أنه “من الضروري ضمان تبادل فعلي للمعلومات، باعتباره شرطًا أساسياً لتطوير الأنشطة المشتركة والالتزام بالجداول الزمنية للبرنامج”.
يشار إلى أن برنامج القتال الجوي العالمي، ومبادرة ثلاثية عسكرية بين إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، يسعى لإنتاج مقاتلة الجيل السادس بحلول عام 2035، وقد أعربت ألمانيا مؤخراً عن رغبتها في الانضمام للبرنامج.