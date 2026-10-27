وزير الدفاع الإيطالي: روما ولندن متفقتان على تعزيز التعاون العسكري

روما-سانا ‏

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو وجود إرادة مشتركة بين بلاده ‏وبريطانيا لتعزيز التعاون العسكري بينهما، ولا سيما في إطار برنامج القتال ‏الجوي العالمي ‏GCAP‏.‏

ونقلت وكالة ” آكي” الإيطالية للأنباء عن كروزيتو قوله: إنه أجرى “‏محادثات بنّاءة مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ، على هامش اجتماع ‏مجموعة الدول الخمس الأوروبية (إيه 5) أمس في باريس، حيث أكد ‏الجانبان مجدداً وجود إرادة مشتركة لدى البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي ‏في قطاع الدفاع، استناداً إلى علاقات الصداقة العميقة ومتانة الروابط بينهما‏”.‏

وأضاف كروزيتو أن الجانبين أوليا اهتماماً خاصاً لبرنامج القتال الجوي ‏العالمي ‏GCAP، “الذي يتجاوز كونه برنامجاً صناعياً وتكنولوجياً لتطوير ‏طائرة مقاتلة من الجيل السادس، فهو خيار استراتيجي لمستقبل أمن دولنا ‏وقدرتها التنافسية، ويستقطب أيضاً اهتمام شركاء محتملين آخرين”.‏

ورأى وزير الدفاع أنه “من الضروري ضمان تبادل فعلي للمعلومات، ‏باعتباره شرطًا أساسياً لتطوير الأنشطة المشتركة والالتزام بالجداول الزمنية ‏للبرنامج”.‏

يشار إلى أن برنامج القتال الجوي العالمي، ومبادرة ثلاثية عسكرية بين ‏إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، يسعى لإنتاج مقاتلة الجيل السادس بحلول ‏عام 2035، وقد أعربت ألمانيا مؤخراً عن رغبتها في الانضمام للبرنامج.‏