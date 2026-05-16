أردوغان: إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية شرط لتحقيق السلام في المنطقة

أنقرة-سانا ‏

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، على ضرورة وقف الاستفزازات ‏الإسرائيلية في المنطقة، مؤكداً أن تحقيق السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء التوترات والتصعيد ‏القائم.‏

واعتبر أردوغان أثناء عودته من كازاخستان وفق ما نقلت وكالة الأناضول، أن ‏”الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة” تعد أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة في المنطقة.‏

وقال الرئيس التركي: إن إسرائيل “لا تتردد في إشعال المنطقة خدمة لمصالحها”، مضيفاً: إنها تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، وزيادة حالة الغموض وعدم الاستقرار في الشرق ‏الأوسط.‏

وتابع: إنه “يجب إنهاء استفزازات إسرائيل، ثم بناء سلام حقيقي، وتركيا تبذل كل ما ‏في وسعها لمنع تحول هذه الفوضى إلى مشهد أكثر تعقيداً”.‏

وشدد على أن تركيا تؤمن بأن مشاكل المنطقة يمكن أن تحلها دول المنطقة بنفسها، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة من أجل السلام والاستقرار والأمن.‏

وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن القمة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ‏المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة، يومي الـ7 والـ8 من تموز المقبل، تحمل أهمية حاسمة ‏في تاريخ الحلف، متوقعاً صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الأمن العالمي.‏

وأوضح أن العالم يشهد تحولات عميقة تختلف عن الظروف التي تأسس فيها حلف الناتو، ‏لافتاً إلى أن التهديدات الحالية أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً، ما يفرض إعادة تقييم مفهوم ‏الأمن المشترك، وتقاسم الأعباء داخل الحلف.‏

وفيما يتعلق بعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، جدّد أردوغان تمسك بلاده بهدف ‏الانضمام الكامل إلى الاتحاد، مؤكداً أن تركيا تمثل “فرصة كبيرة” لأوروبا، وداعياً الاتحاد ‏إلى اتخاذ “قرار تاريخي” بشأن مستقبل علاقته مع تركيا.

وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، أكد أردوغان أن مشروع المقاتلة التركية المحلية “قآن” ‏يشهد تقدماً متواصلاً، معتبراً أنه يشكل الخطوة الأولى نحو مرحلة جديدة في الصناعات ‏الجوية والدفاعية التركية.‏

وأشار إلى أن معرض “ساها 2026” الذي أقيم في إسطنبول عكس التطور الكبير الذي ‏حققته الصناعات الدفاعية التركية، موضحاً أن المعرض شهد الكشف عن أكثر من 200 ‏منتج جديد، إلى جانب تحقيق حجم أعمال بقيمة 8 مليارات دولار.‏

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكّد في تصريح له أمس الجمعة، أن الأزمات ‏والنزاعات التي تشهدها المنطقة والعالم، تحتم على الدول التركية تعزيز دفاعاتها ‏والتعاون في المجال الصناعي فيما بينها.‏