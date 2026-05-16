أردوغان: إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية شرط لتحقيق السلام في المنطقة

أنقرة-سانا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، على ضرورة وقف الاستفزازات الإسرائيلية في المنطقة، مؤكداً أن تحقيق السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء التوترات والتصعيد القائم.
واعتبر أردوغان أثناء عودته من كازاخستان وفق ما نقلت وكالة الأناضول، أن ”الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة” تعد أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة في المنطقة.
وقال الرئيس التركي: إن إسرائيل “لا تتردد في إشعال المنطقة خدمة لمصالحها”، مضيفاً: إنها تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، وزيادة حالة الغموض وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتابع: إنه “يجب إنهاء استفزازات إسرائيل، ثم بناء سلام حقيقي، وتركيا تبذل كل ما في وسعها لمنع تحول هذه الفوضى إلى مشهد أكثر تعقيداً”.
وشدد على أن تركيا تؤمن بأن مشاكل المنطقة يمكن أن تحلها دول المنطقة بنفسها، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة من أجل السلام والاستقرار والأمن.
وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن القمة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة، يومي الـ7 والـ8 من تموز المقبل، تحمل أهمية حاسمة في تاريخ الحلف، متوقعاً صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الأمن العالمي.
وأوضح أن العالم يشهد تحولات عميقة تختلف عن الظروف التي تأسس فيها حلف الناتو، لافتاً إلى أن التهديدات الحالية أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً، ما يفرض إعادة تقييم مفهوم الأمن المشترك، وتقاسم الأعباء داخل الحلف.
وفيما يتعلق بعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، جدّد أردوغان تمسك بلاده بهدف الانضمام الكامل إلى الاتحاد، مؤكداً أن تركيا تمثل “فرصة كبيرة” لأوروبا، وداعياً الاتحاد إلى اتخاذ “قرار تاريخي” بشأن مستقبل علاقته مع تركيا.
وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، أكد أردوغان أن مشروع المقاتلة التركية المحلية “قآن” يشهد تقدماً متواصلاً، معتبراً أنه يشكل الخطوة الأولى نحو مرحلة جديدة في الصناعات الجوية والدفاعية التركية.
وأشار إلى أن معرض “ساها 2026” الذي أقيم في إسطنبول عكس التطور الكبير الذي حققته الصناعات الدفاعية التركية، موضحاً أن المعرض شهد الكشف عن أكثر من 200 منتج جديد، إلى جانب تحقيق حجم أعمال بقيمة 8 مليارات دولار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكّد في تصريح له أمس الجمعة، أن الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة والعالم، تحتم على الدول التركية تعزيز دفاعاتها والتعاون في المجال الصناعي فيما بينها.