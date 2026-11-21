لندن-سانا
عاد ملف العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش السياسي والإعلامي، حيث كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية في عددها اليوم السبت عن تصاعد الدعوات إلى إعادة تقييم نتائج بريكست بعد سنوات من تنفيذ قرار الخروج.
وأوضحت الصحيفة أن ائتلافاً جديداً يحمل اسم “Get In” تشكل في بريطانيا بهدف توحيد المنظمات المؤيدة لأوروبا تحت مظلة واحدة، استعداداً لأي تحرك سياسي أو شعبي مستقبلي يدعو إلى إعادة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
ويضم الائتلاف، بحسب الصحيفة، عدداً من أبرز الجماعات المناهضة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “بريكست”، والتي تسعى إلى بناء حملة جماهيرية واسعة قادرة على التأثير في النقاش العام خلال السنوات المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين على الحملة يراهنون على تسويق المكاسب الاقتصادية المحتملة للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، عبر رسائل وشعارات تستهدف الرأي العام، في محاولة لمنافسة الخطاب الذي قاد حملة الخروج قبل عقد من الزمن، مع التأكيد على أن تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص التجارة يمكن أن ينعكسا إيجاباً على الإنفاق العام والخدمات الحكومية.
انتقادات إعلامية
وبالتزامن مع هذه التحركات، نشر الكاتب والصحفي البريطاني آلان راسبريدجر مقالاً في الصحيفة نفسها، انتقد فيه عودة شخصيات ومجموعات مؤيدة لبريكست إلى الساحة العامة، مشيراً إلى أن عدداً من المنابر الإعلامية بات يعيد نشر مزاعم وأرقام سياسية مثيرة للجدل دون توفير التدقيق أو السياق اللازمين لفهمها وتقييمها.
وتطرق راسبريدجر إلى تقارير تدعي أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ستفرض أعباء مالية كبيرة على الأسر البريطانية، مشيراً إلى أن تلك الادعاءات استندت إلى دراسات ومنظمات أثارت تساؤلات حول منهجياتها البحثية وشفافية مصادر تمويلها.
كما لفت الكاتب البريطاني إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة أصبحت قادرة على تحليل البيانات والادعاءات السياسية ورصد الثغرات المنهجية في بعضها، وهو ما دفعه إلى التساؤل حول سبب تقاعس بعض المؤسسات الصحفية عن أداء هذا الدور التقليدي في التحقق والتدقيق.
وبين مساعي إعادة الانضمام وتمسك مؤيدي الخروج بمواقفهم، تستعد بريطانيا لفصل جديد لملف من أكثر الملفات إثارة للانقسام في تاريخها السياسي الحديث.