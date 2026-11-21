لندن-سانا ‏

عاد ملف العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش السياسي ‏والإعلامي، حيث كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية في عددها اليوم السبت عن ‏تصاعد الدعوات إلى إعادة تقييم نتائج بريكست بعد سنوات من تنفيذ قرار الخروج.‏

وأوضحت الصحيفة أن ائتلافاً جديداً يحمل اسم “‏Get In‏” تشكل في بريطانيا بهدف ‏توحيد المنظمات المؤيدة لأوروبا تحت مظلة واحدة، استعداداً لأي تحرك سياسي أو ‏شعبي مستقبلي يدعو إلى إعادة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.‏

ويضم الائتلاف، بحسب الصحيفة، عدداً من أبرز الجماعات المناهضة لعملية خروج ‏بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “بريكست”، والتي تسعى إلى بناء حملة ‏جماهيرية واسعة قادرة على التأثير في النقاش العام خلال السنوات المقبلة.‏

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين على الحملة يراهنون على تسويق المكاسب ‏الاقتصادية المحتملة للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، عبر رسائل وشعارات تستهدف ‏الرأي العام، في محاولة لمنافسة الخطاب الذي قاد حملة الخروج قبل عقد من الزمن، ‏مع التأكيد على أن تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص التجارة يمكن أن ينعكسا ‏إيجاباً على الإنفاق العام والخدمات الحكومية.‏

انتقادات إعلامية

وبالتزامن مع هذه التحركات، نشر الكاتب والصحفي البريطاني آلان راسبريدجر مقالاً ‏في الصحيفة نفسها، انتقد فيه عودة شخصيات ومجموعات مؤيدة لبريكست إلى ‏الساحة العامة، مشيراً إلى أن عدداً من المنابر الإعلامية بات يعيد نشر مزاعم وأرقام ‏سياسية مثيرة للجدل دون توفير التدقيق أو السياق اللازمين لفهمها وتقييمها.‏

وتطرق راسبريدجر إلى تقارير تدعي أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ستفرض أعباء ‏مالية كبيرة على الأسر البريطانية، مشيراً إلى أن تلك الادعاءات استندت إلى دراسات ‏ومنظمات أثارت تساؤلات حول منهجياتها البحثية وشفافية مصادر تمويلها.‏

كما لفت الكاتب البريطاني إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة أصبحت قادرة ‏على تحليل البيانات والادعاءات السياسية ورصد الثغرات المنهجية في بعضها، وهو ‏ما دفعه إلى التساؤل حول سبب تقاعس بعض المؤسسات الصحفية عن أداء هذا الدور ‏التقليدي في التحقق والتدقيق.‏

وبين مساعي إعادة الانضمام وتمسك مؤيدي الخروج بمواقفهم، تستعد بريطانيا لفصل ‏جديد لملف من أكثر الملفات إثارة للانقسام في تاريخها السياسي الحديث.‏