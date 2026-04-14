عون: الاعتداءات الإسرائيلية تسبب كارثة إنسانية في لبنان

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تسببت بكارثة إنسانية في البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله: “إن الاعتداءات الإسرائيلية سببت كارثة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح أكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة، ولبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة، علماً أن تداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار”.

من جهته، أشار صالح إلى أنه اطّلع ميدانياً على حجم الدمار في بيروت، وعلى معاناة المدنيين، مؤكداً على ضرورة تحشيد الدعم الدولي لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة.

ولفت إلى أن “المساعدات الإنسانية ضرورية، لكن الحل الأساسي يبقى في إنهاء الحرب والوصول إلى سلام دائم”.

وقُتل 8 أشخاص، وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم في سلسلة اعتداءات شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة في لبنان في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الـ2 من آذار الماضي.