الاقتصاد البريطاني يواجه صدمة الطاقة العالمية وسط تباطؤ وتضخم متصاعد

لندن-سانا

مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية أسبوعها الرابع، يبدأ الاقتصاد البريطاني باستيعاب التداعيات المترتبة على أطول إغلاق يشهده مضيق هرمز منذ عقود، حيث أفادت رويترز بأن لندن سجلت تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في التضخم نتيجة غلاء الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، مع تحذيرات من أن استمرار الاضطراب قد يعيد الاقتصاد إلى أزمة طاقة تشبه السبعينيات.

وأكد حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي، في مقابلة مع بي بي سي، أن “الصراع أثر على كل شيء من معدلات الفائدة إلى سوق الإسكان”، مشيراً إلى أن البنك أوقف خطط خفض الفائدة المتوقعة، حيث استقر التضخم عند 3% في شباط مع ارتفاع اقتراضات القطاع العام إلى 14.3 مليار جنيه إسترليني، ثاني أعلى مستوى في شباط منذ 2021.

تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

وأظهرت بيانات اقتصادية بريطانية أن الحرب أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم المدفوع بزيادة تكلفة الطاقة، حيث قفزت أسعار الغاز بنسبة 50% وتجاوزت 56 يورو للميغاواط/ساعة، وارتفع سعر البنزين بنسبة 15% والديزل بنسبة 17%، وفق تقارير “الغارديان” و”التايمز”.

وشهدت أسعار الوقود قفزات حادة، حيث ارتفع سعر البنزين من 131.6 بنساً للتر قبل الحرب إلى 149.4 بنساً، بينما قفز سعر الديزل من 141.1 إلى 175.7 بنساً، وفق بيانات RAC، بينما ارتفعت فواتير الطاقة بنحو 350 جنيهاً استرلينياً للأسر، مع قفزات في أسعار المواد الغذائية، في ظل سقف الأسعار المفروض حتى تموز، حيث توقع خبراء اقتصاديون أن تصاعد الصراع سيبطئ انخفاض التضخم، مما يعوق بنك إنكلترا عن خفض أسعار الفائدة.

خطط طوارئ ومخاوف من ركود الوظائف

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن “بريطانيا تعمل مع الحلفاء على خطة لإعادة فتح هرمز”، مشدداً على “التنسيق الدولي لضمان مرور آمن للنفط”، في ظل أكبر إفلاس للشركات منذ 1992 بسبب الضغوط التضخمية.

وكشفت “الغارديان” أن الحكومة تعد خطط طوارئ اقتصادية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث عقدت اجتماعاً طارئاً لمواجهة تداعيات الحرب، وسط تقلبات حادة في الأسواق مع تصاعد أسعار الطاقة والغذاء.

ووفق “بانثيون ماكروإيكونوميكس” و”كي بي إم جي”، حذر خبراء اقتصاديون من فقدان أكثر من 100 ألف وظيفة بريطانية خلال الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع الطاقة، مشيرين إلى أن “الاقتصاد يواجه صدمة طاقة ثانية خلال 4 سنوات في ظل تباطؤ النمو إلى 0.6% في 2026″، مقارنة بـ 1.3% في 2025.

من جانبه أكد معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) أن سوق العمل البريطاني “معرض بشكل خطير لتداعيات الحرب”، مع توقعات بارتفاع البطالة إلى ما يقرب من 6 % في الأشهر المقبلة، وفي المقابل توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7% فقط، خلاف توقع سابق بلغ 1.2%، مع ارتفاع التضخم إلى 4% بسبب الحرب.

تداعيات الإغلاق على قطاع الطاقة

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى اضطرابات في إمدادات الغاز والنفط، مما دفع بريطانيا لإعادة النظر في سياسة الحياد الكربوني، حيث ارتفعت أسعار الغاز بالجملة بنسبة 100% خلال أول 48 ساعة من الحرب، وهو أعلى ارتفاع منذ بدء التسجيلات، وفق منصة الطاقة المتخصصة.

وفي قطاع النقل، كشفت شركة Acme Bus Company أن تكاليف الوقود لديها قفزت بنسبة 20 بالمئة خلال ثلاثة أسابيع فقط، من 1.21 جنيه إلى 1.86 جنيه للتر. كما كشف نادي Gainsborough الصحي في سوفولك أن سعر زيت التدفئة قفز من 59 بنساً إلى 1.50 جنيه للتر في غضون أسبوعين.

ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد عالمياً، تتجه الجهود الدولية نحو الحد من آثار الاضطراب وضمان استقرار الإمدادات، في وقت تواصل فيه الاقتصادات التعامل مع ضغوط الأسعار وتباطؤ النمو، فيما يبقى استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة عاملاً أساسياً لعودة النشاط الاقتصادي إلى مسار أكثر توازناً خلال الفترة المقبلة، مع ترقب دولي لأي مؤشرات على انفراج في مسار الأزمة.