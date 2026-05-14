تركيا تدين اقتحام وزير ومستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك

إسطنبول-سانا‏

أدانت تركيا، اليوم الخميس، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من ‏المستوطنين، واعتبرته “عملاً استفزازياً ينتهك الهوية التاريخية والقانونية” للمسجد.‏

ونقلت وكالة ” الأناضول” للأنباء عن وزارة الخارجية التركية قولها في بيان: “ندين بشدة ‏اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير إسرائيلي برفقة مجموعة من المستوطنين” محذّرةً ‏من أن هذه “الأعمال الاستفزازية التي تنتهك الهوية التاريخية والقانونية للمسجد الأقصى، ‏باعتباره مكاناً مقدساً للمسلمين، تُنذر بتفاقم التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة”.‏

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل حماية الحقوق ‏المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع الانتهاكات التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة ‏والمقدسات فيها.‏

وأمس الأربعاء، اقتحم الوزير في حكومة الاحتلال يتسحاق فاسرلاوف، المسجد الأقصى ‏المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين.‏

ومنذ عام 2003، تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى تحت ‏حمايتها، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بوقف الاقتحامات، ولكن دون ‏استجابة.‏