تركيا تدين اقتحام وزير ومستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك

إسطنبول-سانا
أدانت تركيا، اليوم الخميس، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين، واعتبرته “عملاً استفزازياً ينتهك الهوية التاريخية والقانونية” للمسجد.
ونقلت وكالة ” الأناضول” للأنباء عن وزارة الخارجية التركية قولها في بيان: “ندين بشدة اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير إسرائيلي برفقة مجموعة من المستوطنين” محذّرةً من أن هذه “الأعمال الاستفزازية التي تنتهك الهوية التاريخية والقانونية للمسجد الأقصى، باعتباره مكاناً مقدساً للمسلمين، تُنذر بتفاقم التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة”.
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع الانتهاكات التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة والمقدسات فيها.
وأمس الأربعاء، اقتحم الوزير في حكومة الاحتلال يتسحاق فاسرلاوف، المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين.
ومنذ عام 2003، تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى تحت حمايتها، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بوقف الاقتحامات، ولكن دون استجابة.