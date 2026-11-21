كييف-موسكو-سانا ‏

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الهجمات التي شنتها القوات ‏الروسية على مناطق في مقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال الليل إلى شخصين، في حين ‏أصيب 55 آخرون بينهم أطفال بجروح.‏

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للمقاطعة أولكسندر هانجا عبر حسابه على ال‏تلغرام: إن القوات الروسية شنت 10 هجمات أدت إلى مقتل شخصين هما شابة وطفل ‏في السابعة من عمره، مشيراً إلى أن عدد الجرحى بلغ 55 بينهم 25 في حالة صحية ‏حرجة.‏

وأسفرت الهجمات الروسية عن وقوع أضرار في شقق سكنية ومطعم ومشفى ‏ومنشآت بنى تحتية ومركبات في منطقة “كريفي ريه” في دنيبروبيتروفسك.‏

كما استهدفت الضربات الروسية أيضاً منشآت للبنية التحتية في دنيبرو وعدة مناطق ‏بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وألحقت أضراراً بمبانٍ سكنية ومنازل خاصة، فيما طال ‏القصف أيضاً مركز منطقة نيكوبول.‏

تصدٍ أوكراني للمسيرات ‏

قالت القوات الجوية الأوكرانية، وفقاً لوكالة «أوكرإنفورم»: إن قوات الدفاع الجوي ‏تصدت لـ117 طائرة مسيّرة من أصل 148 أطلقتها القوات الروسية باتجاه أوكرانيا ‏منذ مساء 20 تشرين الثاني الجاري.‏

وأوضحت أن الهجوم تضمن إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية من مقاطعة بريانسك ‏الروسية وشبه جزيرة القرم، إلى جانب 148 طائرة مسيّرة هجومية وطائرات تمويه ‏من طراز «باروديا»، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 117 مسيّرة حتى ‏صباح اليوم السبت.‏

أوكرانيا تستهدف تجمعات عسكرية روسية

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية استهدفت منطقتين ‏لتجمع القوات الروسية، إضافة إلى نقطة قيادة ومراقبة.‏

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، أن قواتها ‏شنت خلال الليل ضربات بطائرات مسيّرة على منشآت للطاقة، وكذلك على سفن ‏البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.‏

وأوضحت الوزارة أن الأهداف هي محطة كريفي ريه الحرارية للطاقة في مقاطعة ‏دنيبروبيتروفسك، التي قالت إنها تضمن تشغيل مؤسسات الصناعة العسكرية ‏الأوكرانية، ومحطة فرعية كهربائية بقدرة 110 كيلوفولط في بلدة سارني بمقاطعة ‏روفنو، المستخدمة في إمداد هذه المؤسسات بالكهرباء، وسفينة بحرية أثناء عبورها ‏في مقاطعة أوديسا، كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لتأمين إمدادات للقوات ‏المسلحة الأوكرانية.‏

وأشارت إلى أن الجيش الروسي يستهدف يومياً، منذ منتصف تموز 2026، أصول ‏الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة للقوات الأوكرانية.‏

وتتواصل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الإنسانية والاقتصادية، التي دخلت ‏عامها الخامس، على البلدين، وسط تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة واستمرار ‏استهداف البنية التحتية الحيوية، ولا سيما منشآت الطاقة والنقل، في إطار سعي كل ‏طرف لإضعاف القدرات العسكرية واللوجستية للطرف الآخر.‏