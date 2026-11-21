كييف-موسكو-سانا
أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مناطق في مقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال الليل إلى شخصين، في حين أصيب 55 آخرون بينهم أطفال بجروح.
وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للمقاطعة أولكسندر هانجا عبر حسابه على التلغرام: إن القوات الروسية شنت 10 هجمات أدت إلى مقتل شخصين هما شابة وطفل في السابعة من عمره، مشيراً إلى أن عدد الجرحى بلغ 55 بينهم 25 في حالة صحية حرجة.
وأسفرت الهجمات الروسية عن وقوع أضرار في شقق سكنية ومطعم ومشفى ومنشآت بنى تحتية ومركبات في منطقة “كريفي ريه” في دنيبروبيتروفسك.
كما استهدفت الضربات الروسية أيضاً منشآت للبنية التحتية في دنيبرو وعدة مناطق بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وألحقت أضراراً بمبانٍ سكنية ومنازل خاصة، فيما طال القصف أيضاً مركز منطقة نيكوبول.
تصدٍ أوكراني للمسيرات
قالت القوات الجوية الأوكرانية، وفقاً لوكالة «أوكرإنفورم»: إن قوات الدفاع الجوي تصدت لـ117 طائرة مسيّرة من أصل 148 أطلقتها القوات الروسية باتجاه أوكرانيا منذ مساء 20 تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت أن الهجوم تضمن إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية من مقاطعة بريانسك الروسية وشبه جزيرة القرم، إلى جانب 148 طائرة مسيّرة هجومية وطائرات تمويه من طراز «باروديا»، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 117 مسيّرة حتى صباح اليوم السبت.
أوكرانيا تستهدف تجمعات عسكرية روسية
وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية استهدفت منطقتين لتجمع القوات الروسية، إضافة إلى نقطة قيادة ومراقبة.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، أن قواتها شنت خلال الليل ضربات بطائرات مسيّرة على منشآت للطاقة، وكذلك على سفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة أن الأهداف هي محطة كريفي ريه الحرارية للطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي قالت إنها تضمن تشغيل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومحطة فرعية كهربائية بقدرة 110 كيلوفولط في بلدة سارني بمقاطعة روفنو، المستخدمة في إمداد هذه المؤسسات بالكهرباء، وسفينة بحرية أثناء عبورها في مقاطعة أوديسا، كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لتأمين إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الجيش الروسي يستهدف يومياً، منذ منتصف تموز 2026، أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة للقوات الأوكرانية.
وتتواصل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الإنسانية والاقتصادية، التي دخلت عامها الخامس، على البلدين، وسط تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة واستمرار استهداف البنية التحتية الحيوية، ولا سيما منشآت الطاقة والنقل، في إطار سعي كل طرف لإضعاف القدرات العسكرية واللوجستية للطرف الآخر.