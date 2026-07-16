الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، رداً على الهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان نشرته على منصة إكس: “في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، بدأت القوات الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي، بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية”.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، فجر اليوم الخميس، انتهاء الموجة الثانية من الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد إيران،‎ استهدفت خلالها مراكز قيادة ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات ‏مسيّرة ومنشآت للمراقبة الساحلية.‏