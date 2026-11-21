دمشق-سانا

بعد أربعة أعوام من آخر بطولة سينمائية، يعود الفنان المصري أحمد حلمي إلى الشاشة بفيلم ‌”حدوتة”، مختاراً شخصية بعيدة عن أدواره الكوميدية المألوفة، رجل يعمل في عالم البلطجة، يبدو ‏قاسياً في تعامله مع الآخرين، لكنه يخفي ماضياً مثقلاً بتجارب الطفولة، ومن هذا التناقض ‏تنطلق زاوية “فيلم تحت الضوء” لقراءة عمل يمزج الكوميديا بالدراما الاجتماعية والنفسية.‏

ولم يكن انتظار حلمي للمشروع طوال هذه السنوات أمراً عابراً، إذ وصف في تصريح لصحيفة ‌‏”النهار” في 12 تشرين الثاني الجاري تجربته في الفيلم بأنها مميزة ومختلفة، مؤكداً أنه أحب ‏العمل بشكل كبير، وكان لديه إصرار على تقديم هذه القصة تحديداً، لشعوره بأنها ستلامس جوانب ‏إنسانية في شخصيات كثير من الناس، ما جعله مؤمناً بقدرة الفيلم على إيصال رسالته إلى ‏الجمهور.‏

حكاية تتجاوز فقدان الذاكرة

تدور الأحداث حول “حدوتة”، الذي ينسى المكان الذي أخفى فيه شخصاً اختطفه، فيلجأ إلى ‏الدكتورة هدى، التي تؤدي دورها أمينة خليل، لمساعدته على استعادة ذاكرته، لكن محاولته تذكّر ‏المعلومة تقوده إلى طفولته ومراهقته، حيث تتكشف تجارب التنمر والعنف الأسري وفقدان الأمان ‏التي تركت آثارها في تكوينه.‏

ويتحول البحث عن مكان المختطف إلى مواجهة مع الماضي، في حكاية أشارت تقارير فنية إلى ‏أن أحمد حلمي كتبها بنفسه تحت الاسم المستعار ”أحمد عبد الرحمن”، وتجعل من الكوميديا ‏مدخلاً إلى أسئلة أكثر جدية عن أثر التربية والبيئة في سلوك الإنسان، من دون التخلي عن ‏التشويق والمفارقات التي تحرك الأحداث.‏

الذاكرة تتحول إلى صورة

يختار المخرج مازن أشرف سرداً يتنقل بين مراحل عمر البطل، ويجمع في بعض المشاهد ‏صورته رجلاً وطفلاً ومراهقاً، بدلاً من الاكتفاء باسترجاع تقليدي للأحداث، ويبرز هذا الاختيار ‏في مشهد قضبان السكك الحديدية، حيث تلتقي الأعمار المختلفة للشخصية في صورة تختصر ‏مواجهتها مع ماضيها.‏

كما تساعد الديكورات والأزياء والأغاني على استحضار أجواء التسعينيات، فيما تضيف موسيقا ‏ساري هاني بعداً عاطفياً يواكب انتقال الحكاية بين الكوميديا والتوتر والحزن، وتلفت في هذا ‏الصدد مراجعة الصحفي ياسر العيلة في صحيفة الأنباء الكويتية، المنشورة في 20 تشرين ‏الثاني الجاري، إلى توظيف أغنية ”أنا بعشق البحر” بصوت نجاة في استعادة ذاكرة البطل، وإلى ‏حضور تفاصيل المرحلة في تكوين العالم البصري للفيلم.‏‏ ‏

أداء يجمع الضحك والتأثر

يستثمر حلمي التناقض بين خشونة الشخصية وهشاشتها، فتأتي الكوميديا في معظم المواقف من ‏طبيعة البطل وتصرفاته، لا من إطلاق “النكات” المتلاحقة، وتقدم أمينة خليل شخصية هدى ‏بحضور يجمع الجدية وخفة الظل، فيما يترك محمد ممدوح أثراً في ظهوره الخاص ضيفَ شرف، ‏رغم محدودية مساحته.‏

وفي مراجعة نشرها الناقد معتز الشافعي في مجلة “سيدتي” في 9 تشرين الثاني الجاري، أشاد ‏بعودة حلمي إلى الكوميديا القائمة على المواقف والشخصيات، وتوقف عند قدرته على الجمع بين ‏الطرافة والجانب الإنساني للشخصية، كما سجل ملاحظة بشأن محدودية المساحة الممنوحة لخالد ‏الصاوي وماجد المصري مقارنة بإمكاناتهما التمثيلية.‏

بطاقة الفيلم

“حدوتة” فيلم مصري من إنتاج عام 2026، ينتمي إلى الكوميديا والدراما، وتبلغ مدته نحو 120 ‏دقيقة، أخرجه مازن أشرف، وكتب السيناريو أحمد عبد الرحمن، وأنتجه أحمد بدوي، ويضم طاقم ‏التمثيل أحمد حلمي، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وماجد المصري، ورحمة أحمد فرج، ومحمد ‏عبد العظيم، ومحمد ممدوح، وشيرين، وركين سعد، إلى جانب عمر شريف وسليم يوسف اللذين ‏جسدا شخصية “حدوتة” في مرحلتي الطفولة والصبا، ويتولى حسين عسر إدارة التصوير، وساري ‏هاني الموسيقا التصويرية، وأحمد فايز الديكور.