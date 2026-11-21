دمشق-سانا
بعد أربعة أعوام من آخر بطولة سينمائية، يعود الفنان المصري أحمد حلمي إلى الشاشة بفيلم ”حدوتة”، مختاراً شخصية بعيدة عن أدواره الكوميدية المألوفة، رجل يعمل في عالم البلطجة، يبدو قاسياً في تعامله مع الآخرين، لكنه يخفي ماضياً مثقلاً بتجارب الطفولة، ومن هذا التناقض تنطلق زاوية “فيلم تحت الضوء” لقراءة عمل يمزج الكوميديا بالدراما الاجتماعية والنفسية.
ولم يكن انتظار حلمي للمشروع طوال هذه السنوات أمراً عابراً، إذ وصف في تصريح لصحيفة ”النهار” في 12 تشرين الثاني الجاري تجربته في الفيلم بأنها مميزة ومختلفة، مؤكداً أنه أحب العمل بشكل كبير، وكان لديه إصرار على تقديم هذه القصة تحديداً، لشعوره بأنها ستلامس جوانب إنسانية في شخصيات كثير من الناس، ما جعله مؤمناً بقدرة الفيلم على إيصال رسالته إلى الجمهور.
حكاية تتجاوز فقدان الذاكرة
تدور الأحداث حول “حدوتة”، الذي ينسى المكان الذي أخفى فيه شخصاً اختطفه، فيلجأ إلى الدكتورة هدى، التي تؤدي دورها أمينة خليل، لمساعدته على استعادة ذاكرته، لكن محاولته تذكّر المعلومة تقوده إلى طفولته ومراهقته، حيث تتكشف تجارب التنمر والعنف الأسري وفقدان الأمان التي تركت آثارها في تكوينه.
ويتحول البحث عن مكان المختطف إلى مواجهة مع الماضي، في حكاية أشارت تقارير فنية إلى أن أحمد حلمي كتبها بنفسه تحت الاسم المستعار ”أحمد عبد الرحمن”، وتجعل من الكوميديا مدخلاً إلى أسئلة أكثر جدية عن أثر التربية والبيئة في سلوك الإنسان، من دون التخلي عن التشويق والمفارقات التي تحرك الأحداث.
الذاكرة تتحول إلى صورة
يختار المخرج مازن أشرف سرداً يتنقل بين مراحل عمر البطل، ويجمع في بعض المشاهد صورته رجلاً وطفلاً ومراهقاً، بدلاً من الاكتفاء باسترجاع تقليدي للأحداث، ويبرز هذا الاختيار في مشهد قضبان السكك الحديدية، حيث تلتقي الأعمار المختلفة للشخصية في صورة تختصر مواجهتها مع ماضيها.
كما تساعد الديكورات والأزياء والأغاني على استحضار أجواء التسعينيات، فيما تضيف موسيقا ساري هاني بعداً عاطفياً يواكب انتقال الحكاية بين الكوميديا والتوتر والحزن، وتلفت في هذا الصدد مراجعة الصحفي ياسر العيلة في صحيفة الأنباء الكويتية، المنشورة في 20 تشرين الثاني الجاري، إلى توظيف أغنية ”أنا بعشق البحر” بصوت نجاة في استعادة ذاكرة البطل، وإلى حضور تفاصيل المرحلة في تكوين العالم البصري للفيلم.
أداء يجمع الضحك والتأثر
يستثمر حلمي التناقض بين خشونة الشخصية وهشاشتها، فتأتي الكوميديا في معظم المواقف من طبيعة البطل وتصرفاته، لا من إطلاق “النكات” المتلاحقة، وتقدم أمينة خليل شخصية هدى بحضور يجمع الجدية وخفة الظل، فيما يترك محمد ممدوح أثراً في ظهوره الخاص ضيفَ شرف، رغم محدودية مساحته.
وفي مراجعة نشرها الناقد معتز الشافعي في مجلة “سيدتي” في 9 تشرين الثاني الجاري، أشاد بعودة حلمي إلى الكوميديا القائمة على المواقف والشخصيات، وتوقف عند قدرته على الجمع بين الطرافة والجانب الإنساني للشخصية، كما سجل ملاحظة بشأن محدودية المساحة الممنوحة لخالد الصاوي وماجد المصري مقارنة بإمكاناتهما التمثيلية.
بطاقة الفيلم
“حدوتة” فيلم مصري من إنتاج عام 2026، ينتمي إلى الكوميديا والدراما، وتبلغ مدته نحو 120 دقيقة، أخرجه مازن أشرف، وكتب السيناريو أحمد عبد الرحمن، وأنتجه أحمد بدوي، ويضم طاقم التمثيل أحمد حلمي، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وماجد المصري، ورحمة أحمد فرج، ومحمد عبد العظيم، ومحمد ممدوح، وشيرين، وركين سعد، إلى جانب عمر شريف وسليم يوسف اللذين جسدا شخصية “حدوتة” في مرحلتي الطفولة والصبا، ويتولى حسين عسر إدارة التصوير، وساري هاني الموسيقا التصويرية، وأحمد فايز الديكور.