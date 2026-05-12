الداخلية الكويتية: ضبط متسللين اعترفوا بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني ‏

الكويت-سانا ‏

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات مع مجموعة المتسللين ‏الذين تم القبض عليهم بعد محاولتهم دخول البلاد بحراً، كشفت عن اعترافهم ‏بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني.‏

وأوضحت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، أن المتهمين أقرّوا خلال التحقيقات ‏بتلقيهم تكليفاً بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصاً ‏لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف دولة الكويت.‏

وأضافت: إن العناصر المتسللة اشتبكت مع القوات المسلحة الكويتية أثناء عملية ‏التصدي لها، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة، فيما تمكن اثنان من ‏المتسللين من الفرار.‏

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان أعلن في الثالث ‏من الشهر الجاري، أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر ‏المياه الإقليمية الكويتية، حيث تم ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق ‏البحر بطريقة غير مشروعة، وتمت إحالتهم للجهات المختصة.‏