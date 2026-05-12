الداخلية الكويتية: ضبط متسللين اعترفوا بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني ‏

الكويت-سانا
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات مع مجموعة المتسللين الذين تم القبض عليهم بعد محاولتهم دخول البلاد بحراً، كشفت عن اعترافهم بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، أن المتهمين أقرّوا خلال التحقيقات بتلقيهم تكليفاً بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصاً لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف دولة الكويت.
وأضافت: إن العناصر المتسللة اشتبكت مع القوات المسلحة الكويتية أثناء عملية التصدي لها، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة، فيما تمكن اثنان من المتسللين من الفرار.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان أعلن في الثالث من الشهر الجاري، أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية، حيث تم ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة، وتمت إحالتهم للجهات المختصة.