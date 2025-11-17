اندلاع حريق ضخم في ناقلة غاز تركية في ميناء بمدينة أوديسا الأوكرانية

كييف-سانا

اندلع حريق ضخم اليوم بناقلة الغاز التركية “أوريندا” جراء إصابتها بطائرة مسيرة، وذلك في ميناء بمدينة أوديسا الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن القنصل التركي بمدينة أوديسا محيي الدين تشليك قوله: إن “السفينة أوريندا التي تحمل العلم التركي تم إخلاؤها من جميع أفراد طاقمها الـ 16 جراء تعرضها للإصابة بمسيرة أثناء تفريغ حمولتها، محذراً من خطر انفجارها.

وأشار تشليك إلى أن الحريق لا يزال مندلعاً فيها وأن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحريق وتبريد السفينة.

من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية اتخاذ جميع التدابير الأمنية في الميناء خشية انفجار السفينة.

وكانت مديرية الملاحة البحرية بوزارة النقل والبنية التحتية التركية أعلنت في وقت سابق اليوم على منصة “إكس”، تعرض سفينة “أوريندا” لإصابة بمسيرة أثناء عملية التفريغ في ميناء إسماعيل بمدينة أوديسا، ما تسبب باندلاع حريق على متنها.

