الرئيس الصيني يؤكد الاستعداد للمساعدة في إغاثة وإعادة إعمار فنزويلا بعد الزلزالين

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ استعداد بلاده لتقديم المساعدات في مجالي الإغاثة وإعادة الإعمار لفنزويلا، عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد أول أمس الأربعاء، وأسفرا عن مئات الضحايا.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن شي قوله اليوم الجمعة، في رسالة تعزية وجهها إلى الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز: إن الصين مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة لفنزويلا للتغلب على آثار الكارثة.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أمس الخميس، أن صينيين اثنين لقيا مصرعهما جراء الزلزالين في فنزويلا اللذين أوديا بحياة ما لا يقل عن 235 شخصاً، إضافة إلى إصابة أكثر من 4300 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة الفنزويلية.