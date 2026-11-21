كارديف-سانا

أحرزت الملاكمة الويلزية لورين برايس لقب بطلة العالم في وزن الوسط لتصبح أول ‏ملاكمة ويلزية تحقق هذا الإنجاز بعد فوزها على منافستها التشيكية ميخايلا كوتاسكوفا ‏بإجماع قرار الحكام بالنقاط في النزال الذي أقيم في مدينة كارديف.‏

وذكرت وكالة رويترز أن برايس البالغة من العمر 32 عاماً والمتوجة بذهبية أولمبياد ‏طوكيو 2020 أضافت حزام منظمة الملاكمة العالمية الشاغر في وزن الوسط إلى أحزمة ⁠⁠رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية، وكذلك أحزمة مجلة “رينغ” (The Ring) والاتحاد الدولي للملاكمة التي كانت تحملها بالفعل.

ورفعت برايس سجلها الاحترافي إلى 11 انتصاراً دون أي هزيمة، فيما ألحقت ‏بمنافستها كوتاسكوفا البالغة من العمر 35 عاماً خسارتها الأولى في وزن الوسط ‏لتتوج بفوز تاريخي يعزز حضور الملاكمة الويلزية على الساحة الدولية.‏