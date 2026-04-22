هيئة البحرية البريطانية: استهداف سفينة حاويات قبالة سواحل عُمان بنيران إيرانية

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء استهداف سفينة حاويات بنيران إيرانية قبالة سواحل عُمان.

ونقلت فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان: “إن زورقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني اقترب من السفينة من دون أي تحذير عبر اللاسلكي، قبل أن يفتح النار عليها، ما ألحق أضراراً كبيرة بجسر القيادة”.

وأضافت: إنه “لم يسجل اندلاع حريق أو تأثير بيئي”، مؤكدة أن أفراد الطاقم بخير.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين.