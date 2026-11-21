دمشق:

1 ـ فعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعنوان (أبطال الغد)، بإشراف حنان محمد، وعزة جويجاتي، وسعاد طيفور، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 ـ نشاط للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعنوان (اقرأ وامرح)، بإشراف كادر المركز، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 ـ ورشة بعنوان (إعداد مدربي الحساب الذهني)، بإشراف الأستاذ محمد عمر عميش والأستاذة نسايم فارس، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

4 ـ محاضرة للإناث بعنوان (لا تحزني)، تلقيها الأستاذة نسيبة الأيوبي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 ـ عرض مسرحي بعنوان (ماشا والدب)، تقدمه فرقة عموسعيد، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 ـ محاضرة بعنوان (وما قدروا الله حق قدره)، يلقيها الدكتور بلال نور الدين، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 ـ عرض مسرحي للأطفال بعنوان (سعيد وعنيد)، تقدمه فرقة جدو أسامة، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 مساءً.

8 ـ عرض الفيلم الفلسطيني الوثائقي (حبيبي حسين)، في دار الأوبرا، الساعة الـ 5:00 مساءً.

9 ـ عرض فيلمي الأطفال والرسوم المتحركة المدبلجين “تنة ورنة” و”الروبوت البري”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.

10 ـ عرض مسرحي بعنوان (العرض يجب أن يستمر)، على مسرح الحمراء، الساعة الـ 6:00 مساءً.

11 ـ معرض نتاج ورشة الجبصين المباشر لطلاب الكليات والمعاهد الفنية، في كافيه ويزي بأبو رمانة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

12- عرض أفلام “حدوتة”، و”ألعاب الجوع: شروق الشمس عند الحصاد”، و”شربل”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ ورشة إعادة تدوير البلاستيك للأطفال بعنوان (صناعة طائرة)، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 ـ أمسية موسيقية لكورال غاردينيا بعنوان (مواقع السحاب)، في دير مار موسى الحبشي بالنبك، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 ـ محاضرة بعنوان (الوعي المالي في العصر الرقمي بين فرص العمل ومخاطر الاحتيال)، يلقيها الأستاذ عمران التلا، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 ـ محاضرة تربوية توعوية بعنوان (من يُربّي أطفالنا… نحن أم الشاشات؟)، تلقيها فاطمة الزهراء رجب، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حمص:

عرض مسرحي بعنوان (المشهد الأخير) ضمن مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين، تأليف وإخراج زيناتي قدسية، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 ـ عرض الفيلمين القصيرين (الببغاء) و(داخل الصندوق)، في المركز الثقافي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 ـ عرض الفيلم الأمريكي الكوميدي (10 أشياء أكرهها بشأنك)، في سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 ـ ورشات رسم وأشغال ومسرح وكورال وفعالية العربية لغتي وفنون شعبية، بإشراف الأساتذة زهور أحمد، وبانا صقور، ومريم حامد، وبشرى جمعة، وطلال الحلبي، وحسن نصر، وآية حطاب، ومحمود علي، وغياث كابر، وأنس حرفوش، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة والمترجمة “فرديناند” و”إليو” و”ليلو وستيتش”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

3 ـ عرض فيلم ترفيهي هادف وأنشطة ترفيهية متنوعة للأطفال بمناسبة يوم الطفل العالمي، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 ـ محاضرة بعنوان (نوبل 2026 – مالها وما عليها)، يقدمها الأستاذ حسن بلال، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 ـ جلسة حوارية بمناسبة يوم الطفل العالمي بعنوان (حقي أن أتعلم)، تقدمها رشا العباس، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

6 ـ عرض مسرحي للأطفال تقدمه فرقة علاء الدين، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 1:00 ظهراً، والساعة الـ 3:00 عصراً.

7 ـ ندوة بعنوان (فن كتابة السيرة الذاتية والاستعداد لمقابلة العمل)، يقدمها المهندس عبد الله محمود والأستاذ محمود فطيمة، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

اللاذقية:

افتتاح معرض للكتاب بعنوان (اللاذقية… حكاية كتاب)، في مديرية الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 ـ عرض مسرحي للأطفال بعنوان (الأرنب والثعلب الماكر)، تقدمه فرقة هايلا، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ عرض الفيلم الوثائقي (من أجل سما)، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 ـ توقيع رواية (عالم زينب السري)، للكاتبة غفران طحان، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 5:00 مساءً.

4 ـ أمسية موسيقية بعنوان (رحلة فيروز)، تقدمها فرقة طقطوقة، على مسرح الجمعية الأرمنية بحلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

5 ـ عرض أفلام “شربل”، و”حدوتة”، و”إنسيديوس: الاستحواذ” و”قلب الوحش”، و”الأم الأخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

درعا:

محاضرة بعنوان (التناظر بين الكتاب والسنة)، يقدمها الأستاذ محمد الخبي، بمركز إنعاش الريف في نوى، الساعة الـ 4:00 عصراً.

الرقة:

حفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعنوان (أطفالنا عيدنا)، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

دير الزور :

1 ـ محاضرة بعنوان (الذكاء الاصطناعي في حياتنا: الاستخدامات والفرص والتحديات)، يقدمها المهندس حسين الجرخ، في المحطة الثقافية بالكسرة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ الجلسة الرابعة من دورة أساسيات الحاسوب، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 5:30 مساءً.