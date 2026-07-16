الإمارات والكويت تدينان الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت

أبوظبي/الكويت-سانا

أدانت الإمارات والكويت بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، مؤكدتين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الخميس، أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد البحرين والكويت والأردن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع الدول الثلاث ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية في منشور على منصة إكس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن، مؤكدة تضامن الكويت الكامل مع البلدين ودعمها للإجراءات التي يتخذانها لحماية سيادتهما وسلامة أراضيهما.

وتأتي هذه الإدانات عقب سلسلة اعتداءات إيرانية استهدفت الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، تمكنت خلالها منظومات الدفاع الجوي في الدول الثلاث من اعتراض وإسقاط عدد من الأهداف المعادية، وسط تأكيدات رسمية باستمرار الجاهزية للتصدي لأي تهديدات تمس أمنها وسيادتها.