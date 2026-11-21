القدس المحتلة-سانا‏

أُصيب 7 فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، اليوم السبت، برصاص وقصف قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينيين اثنين أُصيبا ‏برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين ببلدة جباليا شمال القطاع.‏

وأضافت المصادر: إن امرأة وطفلاً أُصيبا برصاص الاحتلال، جراء إطلاق نار مكثف ‏من الدبابات باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي خان يونس جنوب القطاع، فيما ‏أُصيب 3 أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة ‏جنوبي المواصي.‏

وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس الجمعة، جراء اعتداءات قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.