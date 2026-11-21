القدس المحتلة-سانا
أُصيب 7 فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، اليوم السبت، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينيين اثنين أُصيبا برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين ببلدة جباليا شمال القطاع.
وأضافت المصادر: إن امرأة وطفلاً أُصيبا برصاص الاحتلال، جراء إطلاق نار مكثف من الدبابات باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي خان يونس جنوب القطاع، فيما أُصيب 3 أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة جنوبي المواصي.
وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس الجمعة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.