بكين-سانا

أطلقت الصين مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية المخصصة للإنترنت إلى الفضاء، من مقاطعة هاينان جنوب البلاد، ونجحت في إيصالها إلى المدار المحدد لها.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم السبت، أن الصاروخ الحامل “لونغ مارش-8 إيه” انطلق من موقع هاينان لإطلاق المركبات الفضائية التجارية، حاملاً المجموعة الثلاثين من أقمار الإنترنت الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

وأضافت الوكالة أن الأقمار الاصطناعية دخلت المدار المحدد لها بنجاح.

وكانت الصين أطلقت في الـ19 من تشرين الثاني الجاري القمر الاصطناعي “شيجيان-24ط على متن الصاروخ الحامل طلونغ مارش-2 دي”، ودخل المدار المخطط له.

يشار إلى أن الصين تمتلك ثاني أكبر أسطول من الأقمار الاصطناعية النشطة في العالم، بأكثر من 1274 مركبة فضائية، فيما سجلت عام 2025 رقماً قياسياً بإجراء 92 عملية إطلاق مدارية.