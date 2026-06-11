أردوغان: سنواصل العمل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في غزة

أنقرة-سانا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل العمل من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة أمام القانون والتاريخ، إلى جانب مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة اليوم الخميس: “إن تركيا تبذل ما بوسعها لضمان محاسبة مرتكبي الإبادة في غزة”، مؤكداً مواصلة مد يد العون للمظلومين.

وأشار الرئيس التركي إلى أن إسرائيل تحولت في ظل حكومتها الحالية إلى مصدر لزعزعة الاستقرار وإراقة الدماء وإثارة الفوضى في المنطقة.

وقال: “إن الذين يسيرون على خطى الزعيم النازي أدولف هتلر “لن يختلف مصيرهم عن مصير سائر الطغاة في التاريخ إذا استمروا في هذا النهج”، مشدداً على أن مرتكبي الجرائم والانتهاكات سيدفعون ثمن أفعالهم عاجلاً أم آجلاً.

وكان الرئيس أردوغان أكد في الـ16 من أيار الماضي، ضرورة وقف الاستفزازات ‏الإسرائيلية في المنطقة، وقال: إن إسرائيل “لا تتردد في إشعال المنطقة خدمة لمصالحها.. وإنها تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، وزيادة حالة الغموض، وعدم الاستقرار في الشرق ‏الأوسط”.‏