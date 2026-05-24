زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ‏

كراكاس-سانا
أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلادها، رغم عدم تحديد السلطات في كراكاس موعداً رسمياً لهذا الاستحقاق حتى الآن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ماتشادو قولها، خلال زيارة إلى بنما للقاء أفراد من الجالية الفنزويلية: “سأترشّح”، معربةً عن دعمها للسياسات الأمريكية الأخيرة تجاه فنزويلا، وموجهةً الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو على الخطوات المتخذة.
ويأتي إعلان ماتشادو بعد اعتقال القوات الأمريكية في الثالث من كانون الثاني الماضي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث أعربت واشنطن حينها عن تطلعها لتنظيم انتخابات جديدة، في حين تتولى نائبة الرئيس السابقة ديلسي رودريغيز حالياً رئاسة البلاد بالوكالة وإدارة شؤون الحكومة، وسط ترقب واسع لتحديد موعد رسمي للانتخابات المقبلة.