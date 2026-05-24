زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ‏

AFP

كراكاس-سانا‏

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو عزمها خوض ‏الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلادها، رغم عدم تحديد السلطات في ‏كراكاس موعداً رسمياً لهذا الاستحقاق حتى الآن.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماتشادو قولها، خلال زيارة إلى بنما للقاء أفراد ‏من الجالية الفنزويلية: “سأترشّح”، معربةً عن دعمها للسياسات الأمريكية ‏الأخيرة تجاه فنزويلا، وموجهةً الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‏ووزير خارجيته ماركو روبيو على الخطوات المتخذة.‏

ويأتي إعلان ماتشادو بعد اعتقال القوات الأمريكية في الثالث من كانون ‏الثاني الماضي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقله إلى الولايات ‏المتحدة، حيث أعربت واشنطن حينها عن تطلعها لتنظيم انتخابات جديدة، في ‏حين تتولى نائبة الرئيس السابقة ديلسي رودريغيز حالياً رئاسة البلاد ‏بالوكالة وإدارة شؤون الحكومة، وسط ترقب واسع لتحديد موعد رسمي ‏للانتخابات المقبلة.‏

