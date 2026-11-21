بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 10 آلاف طن يومياًوضع حجر الأساس لمشروع معمل إسمنت جسر الشغور تاريخ النشر: 2026/11/21 9:40 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/21 9:40 صباحًا بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 10 آلاف طن يومياً، واستثمار يُقدّر بنحو 300 مليون دولار، وضع حجر الأساس لمشروع معمل إسمنت جسر الشغور بريف إدلب. “إعمار 2026” يختتم فعالياته بأكثر من مليار و 756 مليون دولار قيمة العقود الموقعة مركز حبوب راعة في ريف إدلب يستقبل محصول القمح من المزارعين بعد إعادة تأهيله وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مركز تل مرديخ الصحي في ريف إدلب، بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. افتتاح دار الإمام الأوزاعي للحديث الشريف وعلومه في إدلب تنظيم فعالية شعبية في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي احتفالاً بذكرى التحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبمعمل إسمنت جسر الشغور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير إعادة افتتاح مركز بنك الدم بدمشق بعد تأهيله وترميمه الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها آخر الأخبار دولي برايس تدخل التاريخ كأول ملاكمة ويلزية تحرز لقب بطلة العالم في وزن الوسط انفوغراف 6,256 هكتاراً مزروعة بالفول السوداني في سوريا بإنتاج متوقع يلامس 18 ألف طن دولي اتفاق في الأمم المتحدة يمهد لقواعد دولية حول “الروبوتات القاتلة”