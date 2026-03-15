الدفاع الكويتية تعلن تدمير مسيّرات إيرانية معادية وتضرر مطار الكويت الدولي

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية (14) طائرة مسيّرة إيرانية معادية اخترقت أجواء البلاد.

وأوضح العطوان في بيان اليوم الأحد أن القوات الكويتية دمرت (8) مسيّرات منها، وقد نتج عن سقوط شظاياها بعض الأضرار المادية، إضافة إلى تعرّض (3) جنود لإصابات طفيفة، حيث تلقّوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.

ولفت العطوان إلى أن (3) مسيّرات معادية استهدفت مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما سقطت (3) مسيّرات أخرى خارج منطقة التهديد ولم تُشكّل أي خطر.

من جهته أعلن الجيش الإيطالي تعرض قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تستضيف قوات إيطالية وأمريكية لهجوم بطائرة مسيرة مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وتعرض مطار الكويت الدولي الأسبوع الماضي لاستهداف بعدة طائرات مسيرة، تسببت بأضرار مادية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي وبلدان أخرى في المنطقة.