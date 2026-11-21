بغداد-سانا

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة العراقية، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، جراء حريق اندلع في محطة كهرباء الهارثة شمال المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، بعد استجابتها للحادث واحتواء النيران.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وتقع محطة كهرباء الهارثة، وهي محطة توليد كهربائية حرارية بخارية، على بُعد نحو 20 كيلومتراً شمالي مدينة البصرة في جنوب العراق، وتُعد من أقدم وأبرز منشآت الطاقة في البلاد.