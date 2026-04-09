ستارمر يؤكد رفض احتجاز إيران لمضيق هرمز ويجدد الدعوة لخفض التصعيد

لندن-سانا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم أن إيران لا يمكنها احتجاز مضيق هرمز كرهينة، مشدداً على ضرورة تعاون الدول لإيجاد حل يضمن حرية الملاحة في الممر الحيوي.

وقال ستارمر خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي المحطة الثانية في جولته الخليجية بعد السعودية: إنّ “الدول تحتاج إلى التكاتف لإيجاد حل بشأن مضيق هرمز، ولا ينبغي لإيران احتجاز المضيق كرهينة”.

وجدد ستارمر تأكيده أن “المملكة المتحدة حافظت على موقف ثابت من الصراع”، داعياً إلى خفض التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكان ستارمر أوضح خلال زيارته للسعودية أمس أن هناك الكثير من العمل المطلوب لإعادة فتح مضيق هرمز بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن أن يصبح هذا الوقف دائماً ويحقق السلام الذي تتطلع إليه الأطراف.

وقبل وصوله إلى أبو ظبي، اجتمع ستارمر في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث شدد الأخير على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة وترسيخ استقرارها.