نيويورك-سانا



حذّر القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، من مخاطر حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان مع اقتراب موعد مغادرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وجود دولي في المنطقة ومواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بوصفه الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية.



وقال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إن أرنو قدّم أمس الجمعة إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، ونقل خلالها مخاوف القيادة اللبنانية من احتمال نشوء فراغ أمني عقب مغادرة اليونيفيل.



وأوضح أرنو أن هذه المخاوف تشمل ضرورة الحفاظ على الخط الأزرق، وضمان الدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني، ومواصلة عمليات الرصد وإعداد التقارير في جنوب لبنان.



وأشار أرنو إلى التوافق في لبنان بشأن أهمية تمديد حضور اليونيفيل، لافتاً إلى التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية في جنوب لبنان جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومشدداً على التزام الحكومة اللبنانية بتوسيع سلطة الدولة، وأهمية الوقف الكامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار لدفع هذه الجهود قدماً.



وأكد المسؤول الأممي، أن استعادة سلطة الدولة لا تقتصر على التدابير الأمنية، بل تتطلب تفعيل المؤسسات العامة وتمكينها من تلبية احتياجات السكان، ولا سيما في المجتمعات المتضررة من النزاع، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره، وداعياً مجلس الأمن إلى تبني استجابة شاملة للتحديات التي تواجه البلاد.



وكان مجلس الأمن الدولي جدد، بموجب القرار رقم 2790 الصادر في آب 2025، ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ البعثة انسحابها اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، وتستمر عملية الانسحاب طوال العام.