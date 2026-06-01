لبنان على وقع تصعيد إسرائيلي متسارع.. تهديدات بضرب الضاحية واجتماع طارئ لمجلس الأمن

بيروت-سانا

يتجه المشهد اللبناني نحو مزيد من التوتر مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، وصدور أوامر إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع استمرار الغارات على بلدات جنوبية وسقوط قتلى وجرحى، في وقت تكثف فيه بيروت تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وتأتي هذه التطورات وسط تعثر الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، واستعداد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات الميدانية المتسارعة.

إسرائيل تهدد الضاحية وتوسع عملياتها العسكرية

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أنهما أصدرا أوامر للجيش بتنفيذ غارات على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن القرار جاء رداً على ما وصفاه باستمرار هجمات ميليشيا حزب الله على إسرائيل، حسب رويترز ووسائل إعلام إسرائيلية.

تزامن ذلك مع حركة نزوح في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية بعد التهديدات الإسرائيلية، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل أهدافاً إضافية داخل العاصمة اللبنانية، وسط مشاورات مستمرة مع واشنطن.

غارات مكثفة وإنذارات إخلاء جنوباً

شهد جنوب لبنان اليوم أيضاً سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ميفدون وحاروف وبريقع وتول وكفرتبنيت، بالتوازي مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان عدد من البلدات في قضائي صيدا وجزين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في مناطق جنوب لبنان، فيما أكد نتنياهو أن السيطرة على منطقة قلعة الشقيف تمثل، بحسب وصفه، “تحولاً حاسماً” في العمليات العسكرية الجارية.

خسائر متبادلة على الجبهة الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين في معارك جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الجندي قتل إثر هجوم بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا حزب الله قرب منطقة يحمر وقلعة الشقيف.

كما أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 137 ضابطاً وجندياً خلال الأسبوعين الماضيين، وبمقتل 26 عسكرياً وإصابة أكثر من ألف آخرين منذ استئناف العمليات العسكرية جنوب لبنان مطلع آذار الماضي، وفق بياناته الرسمية.

في المقابل، دوت صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى والغربي بعد رصد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الأهداف الجوية والصواريخ.

تعثر المساعي الأمريكية للتهدئة

وفي الجانب السياسي، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين أن أحدث الجهود التي قادتها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فقدت زخمها خلال الأيام الأخيرة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ونتنياهو لبحث مقترح أمريكي يقوم على خفض التصعيد تدريجياً وصولاً إلى وقف شامل للأعمال العدائية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

كما نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن المقترح ينص على وقف ميليشيا حزب الله هجماتها مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد، إلا أن الخلافات بشأن آلية التنفيذ حالت دون تحقيق تقدم ملموس.

تحرك دولي واجتماع طارئ لمجلس الأمن

بالتوازي مع التصعيد الميداني، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين اجتماعاً طارئاً بطلب من فرنسا لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.

كما صدرت مواقف دولية وعربية أعربت عن القلق من اتساع نطاق العمليات العسكرية، حيث دعت فرنسا وقطر ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وقف التصعيد واحترام سيادة لبنان والعمل على منع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

عون: لبنان يواجه عدواناً شرساً

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تمر بمرحلة صعبة في ظل ما وصفه بـ “العدوان الإسرائيلي الشرس”، مشدداً على مواصلة الجهود لإنهاء معاناة اللبنانيين، ولا سيما في المناطق الجنوبية، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.

وبينما تتسارع وتيرة الاعتداءات والتوغلات العسكرية وتتراجع فرص التهدئة، يبقى المشهد اللبناني مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل ضغوط دبلوماسية متزايدة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الجنوب اللبناني.