أردوغان: جهود الاتحاد الأوروبي في الدفاع يجب أن تكمِّل دور الناتو

أنقرة-سانا



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه رئيس سلوفاكيا بيتر بيليغريني في العاصمة أنقرة اليوم الخميس، عقب مشاركته في القمة الـ36 لحلف الناتو، أن جهود الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع يجب أن تكون مكمّلة للحلف، مشدداً على أهمية تعزيز الركيزة الأوروبية داخل منظومة الناتو.



وأوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، مبينةً أن أردوغان أكد مواصلة تركيا العمل المكثف لإرساء الهدوء والاستقرار في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، إلى جانب جهودها لإنهاء الحرب في إيران وأوكرانيا عبر الوسائل الدبلوماسية.



واستضافت تركيا قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 تموز الجاري، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004، وحظيت قمة الناتو 2026 بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.