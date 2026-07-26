البرازيل ترفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين أمريكيين قبيل الانتخابات ‏الرئاسية

ساو باولو-سانا‏

رفضت السلطات البرازيلية منح تأشيرتي دخول لمسؤولين أمريكيين كانا ‏يعتزمان لقاء ممثلين عن السلطات الانتخابية، قبل أقل من ثلاثة أشهر من ‏الانتخابات الرئاسية المقررة في البرازيل‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، عن متحدث باسم وزارة الخارجية ‏الأمريكية قوله: إن المسؤولين كانا يعتزمان زيارة العاصمة برازيليا خلال ‏الفترة من 27 إلى 30 تموز الجاري، لمناقشة قضايا تتعلق بالانتخابات، ‏مع مسؤولين حكوميين وقادة دينيين وآخرين‎.‎

وأضاف المتحدث: “إن أي تلميح بوجود محاولة لتقويض انتخابات دولة ‏ديمقراطية هو ادعاء لا أساس له، وكانت الزيارة اعتيادية”.‎

في المقابل أشار مصدر دبلوماسي إلى أن السلطات البرازيلية اعتبرت ذلك اللقاء ينطوي على “خطر الاستغلال السياسي”.‏

ويعد هذا التطور أحدث حلقات التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يسعى للفوز ‏بولاية جديدة في الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل، في مواجهة ‏فلافيو بولسونارو‎.‎

ومن المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في ‏الرابع من تشرين الأول 2026، على أن تُجرى جولة الإعادة في الخامس ‏والعشرين من الشهر نفسه إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة‎.‎