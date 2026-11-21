واشنطن-سانا



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 4 إيرانيين، تولوا تحصيل عائدات مبيعات النفط في الخارج للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.



وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في إشعار رسمي: إنه أدرج الأفراد الأربعة على قائمة العقوبات، موضحاً أنهم تولوا تحصيل عائدات مبيعات النفط الإيراني في الخارج ونقلها، في إطار عمليات تهدف إلى تجاوز القيود المالية الأمريكية.



وتقضي الإجراءات، بحسب الخزانة الأمريكية، تجميد جميع الأصول والمصالح المالية العائدة للأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسلطتها القضائية، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية معهم، فضلاً عن احتمال تعرض المؤسسات الأجنبية التي تجري معاملات كبيرة معهم لعقوبات أمريكية.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في السادس من تشرين الثاني الجاري فرض عقوبات مرتبطة بإيران، شملت إدراج ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا على قوائم العقوبات، وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي أعلنتها واشنطن في 24 آب الماضي، بهدف قطع الإيرادات التي تُستخدم في تمويل الحرب وتطوير القدرات العسكرية الإيرانية.