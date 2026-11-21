واشنطن-سانا



علّقت محكمة استئناف اتحادية أمريكية تصريحاً يسمح للجيش بتفجير عدة أطنان من مادة أزيد الرصاص المستخدمة في صناعة الذخائر، استجابةً لطلب تقدمت به مجموعات بيئية طالبت بمراجعة خطة التخلص منها في ولاية أيوا.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثامنة في الولاية أصدرت قراراً أمس الخميس، يمنع بموجبه الجيش من تنفيذ التفجير ما دام التصريح معلقاً، ما يهدد خطته للتخلص من عشرات البراميل المحتوية على المادة الكيميائية.



وكان الجيش الأمريكي أعلن تأجيل العملية من الجمعة إلى الإثنين المقبل، على خلفية المخاوف من تداعياتها الصحية والبيئية، فيما قال القائم بأعمال وزير الجيش آدم تيل، في منشور عبر منصة “إكس”: “إن انخفاض درجات الحرارة المتوقع قد يزيد من عدم استقرار المادة وخطر انفجارها”.



وفي بيان مشترك، أكد الجيش ووكالة حماية البيئة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أنها تعمل لضمان تنفيذ العملية بأكثر الطرق أماناً.



وأظهر تفتيش أُجري في مصنع ذخيرة تابع للجيش في الولاية أن مادة أزيد الرصاص بدأت بالتلف والتبلور، ما أدى إلى نشوء وضع خطير وغير مستقر، ورغم دراسة بدائل للتخلص منها، بينها المعالجة الكيميائية، إلا أن السلطات حذرت من أن التعامل المباشر مع البراميل قد يؤدي إلى انفجار عرضي.



في المقابل، اعتبرت المجموعات البيئية أن البدائل لم تخضع لدراسة كافية، وانتقدت عدم إطلاع السكان على المخاطر المحتملة.



وحذرت السلطات من احتمال انتشار جزيئات الرصاص في الهواء وترسبها في الأرض، داعية السكان في المناطق المحيطة إلى البقاء داخل المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب، وإدخال الحيوانات الأليفة والماشية، نظراً إلى سُمّية الرصاص وخطورته على الإنسان والحيوان.



وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجدل بشأن سلامة خطة التفجير، في وقت لم تحدد فيه المحكمة موعداً للبت في طلب تعليق التصريح.

