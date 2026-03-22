4 قتلى و7 مصابين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل أربعة لبنانيين، وأصيب سبعة آخرون اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام نقلاً عن وزارة الصحة.

وقالت الوزارة: إن ثلاثة أشخاص قُتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة السلطانية في قضاء بنت جبيل، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون عن مقتل شخص، وإصابة أربعة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على يحمر الشقيف وكفرتبنيت والنبطية الفوقا، إضافة إلى استهداف جسر القاسمية على الأوتوستراد الساحلي، كما تعرضت الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع عمليات توغل برية، فيما طال القصف المدفعي بلدات يحمر الشقيف وأرنون وزوطر الشرقية وأطراف بنت جبيل وعيناتا وحانين.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار الجاري إلى 1028 قتيلاً، و2747 جريحاً.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن في وقت سابق اليوم أن إسرائيل ستمنع انتقال حزب الله وأسلحته إلى جنوب نهر الليطاني، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتدمير “فوري” لجميع الجسور على نهر الليطاني جنوب لبنان، وتسريع هدم المنازل اللبنانية بالمنطقة الحدودية المقابلة لشمال إسرائيل.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان في الثاني من آذار الجاري بعد استهداف ميليشيا حزب الله الموالية لإيران مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.