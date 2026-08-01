الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بينهم طفلان في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال داهمت منازل الفلسطينيين في عدة مناطق، واعتقلت أربعة فلسطينيين من قرى عوريف وعينابوس وبرقة في محافظة نابلس، وطفلين من محافظتي بيت لحم وطوباس.

كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واحتجزت عشرات الفلسطينيين داخل أحد المنازل التي حولتها إلى مركز تحقيق ميداني.

وفي السياق، اقتحم جنود الاحتلال بلدات الخضر جنوب بيت لحم، ومناطق أبو نجيم ورفيدا ورخمة وزعترة والشواورة شرقها.

وكان طفلان فلسطينيان أصيبا أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلال اعتداءات واقتحامات طالت عدة بلدات في الضفة الغربية.