الأمم المتحدة تمدد ولاية تورك كمفوض لحقوق الإنسان لأربع سنوات إضافية

photo 2026 07 25 01 00 07 الأمم المتحدة تمدد ولاية تورك كمفوض لحقوق الإنسان لأربع سنوات إضافية

نيويورك-سانا

مددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لأربع سنوات أخرى.
 
وذكرت وكالة رويترز، أن التمديد جاء بأغلبية ساحقة من أصوات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، فيما صوتت أغلبية الدول ضد مقترح روسي لتمديد ولاية المفوض السامي لفترة لا تتعدى شهرين حتى نهاية العام الجاري.
 
وجاء قرار التمديد لأربع سنوات بناءً على اقتراح قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتجديد ولاية تورك لولاية ثانية، تبدأ مع انتهاء فترته الحالية في تشرين الأول المقبل، على الرغم من المعارضة التي أبدتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا.
 

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