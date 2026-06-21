الملك تشارلز يكشف لأول مرة عن حجم الضرائب التي يدفعها

لندن-سانا

أعلن قصر بكنغهام أن الملك البريطاني تشارلز الثالث سيكشف للجمهور، ولأول مرة، عن حجم الضرائب التي يدفعها بصفته ملكاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم القصر قوله اليوم الأحد: إن “هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الفهم العام لآليات المحاسبة المالية للعائلة المالكة”، مشيراً إلى أن الملك سبق أن نشر معلومات ضريبية خلال فترة توليه منصب أمير ويلز، وسيواصل هذا النهج مستقبلاً.

وأوضح المتحدث أن الملك غير ملزم قانونياً بدفع ضريبة الدخل أو الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الميراث على ما ورثه عن الملكة إليزابيث الثانية، إلا أنه يختار طوعاً دفع بعض الضرائب على دخله وأصوله الخاصة.

ويحصل الملك تشارلز على دخل من الأراضي والعقارات والاستثمارات الخاصة، إضافة إلى دعم حكومي سنوي يقدّر بنحو 132 مليون جنيه إسترليني لتغطية المهام الرسمية.