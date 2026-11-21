دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدفعة الثالثة من قرارات التعادل الوظيفي.
ودعت الوزارة الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم إلى مراجعة الوزارة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري، وذلك لاستلام وثائقهم.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين وقوائم التعادل الوظيفي عبر الرابط .
ويأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات التعادل الوظيفي للمؤهلات العلمية، بما ينسجم مع المعايير والضوابط المعتمدة لدى الجهات العامة، ويسهم في تحديد الوضع الوظيفي لحاملي الشهادات المشمولة بهذه القرارات.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت في الثالث عشر من الشهر الجاري، الدفعة الثانية من قرارات التعادل الوظيفي.
التعليم العالي تصدر الدفعة الثالثة من قرارات التعادل الوظيفي
دمشق-سانا