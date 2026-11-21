دمشق-سانا

‏

‏أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدفعة الثالثة من قرارات التعادل الوظيفي.

‏

‏ودعت الوزارة الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم إلى مراجعة الوزارة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري، وذلك لاستلام وثائقهم.

‏

‏وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين وقوائم التعادل الوظيفي عبر الرابط .

‏

‏ويأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات التعادل الوظيفي للمؤهلات العلمية، بما ينسجم مع المعايير والضوابط المعتمدة لدى الجهات العامة، ويسهم في تحديد الوضع الوظيفي لحاملي الشهادات المشمولة بهذه القرارات.

‏

‏وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت ‏في الثالث عشر من الشهر الجاري، الدفعة الثانية من قرارات التعادل الوظيفي.