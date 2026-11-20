بغداد-سانا

بدأت القطعات الأمنية والعسكرية العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، بالدخول إلى منطقة جرف الصخر وفق الخطة الموضوعة والتوجيهات الصادرة من القيادة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”: “إن العملية تنفذ بإشراف ومتابعة مستمرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بهدف تذليل الصعوبات أمام المقر المسيطر وضمان تنفيذ الخطة”، مبيناً أن “القطعات بدأت باستلام قواطع المسؤولية وفق التوجيهات الصادرة”.

وأضاف: “إن قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية باشرت الاستعدادات وتهيئة الطريق الرابط بين منطقة الفاضلية ومحافظة كربلاء تمهيداً لفتحه أمام حركة العجلات المدنية، باستثناء مركبات الحمل، اعتباراً من يوم غد السبت”.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات ميدانية من قبل قائد المقر المسيطر، فضلاً عن تقييم الواقع الأمني وتفتيش المنطقة من قبل القطعات الماسكة، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط الحكومة المركزية.

بدوره، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، مباشرة فوج المغاوير التابع لشرطة الطاقة استلام مواقعه لحماية أنابيب نقل النفط في منطقة جرف الصخر شمال بابل، مشيراً إلى مباشرة فتح طريق الفاضلية – كربلاء في ظل تعاون كبير بين قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية.

الزيدي : لا سلاح خارج سلطة الدولة

وأكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في كلمة إلى القوات المسلحة، ولا سيما التشكيلات على الأرض في منطقة جرف الصخر: إن ما تحقق يشكل انطلاقة لفرض سلطة الدولة وتوحيد القوات وحصر السلاح.

وقال الزيدي:”إن قرارنا ثابت، وهو أن لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلّا سلاح العراق، ولا قرار إلّا قرار العراق”، مضيفاً: “إن الجميع سينخرط في القوات المسلحة تحت راية وقيادة واحدة وقانون واحد”.

وكان الزيدي وجّه في الـ16 من تشرين الثاني الجاري القوات ‏المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج عناصر ميليشيا حزب الله منها، في إطار تحرك ‏حكومي لملاحقة شبهات تهريب النفط وفرض سلطة الدولة وتطبيق أحكام الدستور.‏

وتقع منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وشهدت خلال السنوات الماضية إجراءات أمنية خاصة، بينما بدأت ‏الحكومة العراقية متابعة شبهات التلاعب بأنابيب النفط ووجود منشآت لتكريره وتخزينه داخل المنطقة، استناداً إلى ‏تقارير استخبارية.‏