سيئول-سانا‏

استعادت كوريا الجنوبية صدارة العالم في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة ‏الإلكترونية، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاماً.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة الداخلية الكورية الجنوبية قولها: إن البلاد احتلت المرتبة ‏الأولى من بين 194 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (‏EGDI‏) ضمن ‏مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2026، مسجلةً 0.9794 نقطة.‏

وأوضحت الوزارة أن الدنمارك جاءت في المرتبة الثانية بـ 0.9777 نقطة، وتلتها ‏سنغافورة بـ 0.9722 نقطة، ثم السعودية بـ 0.9721 نقطة، والإمارات العربية المتحدة ‏بـ 0.9711 نقطة، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عشرة بـ 0.9440 ‏نقطة، بينما احتلت اليابان المرتبة التاسعة والعشرين بـ 0.8968 نقطة، والصين ‏المرتبة الحادية والأربعين بـ 0.8743 نقطة.‏

وكانت كوريا الجنوبية تصدرت المؤشر لثلاث دورات متتالية أعوام 2010 و2012 ‏و2014، وحافظت منذ ذلك الحين على مراكز متقدمة ضمن التصنيف.‏

والحكومة الإلكترونية، هي نظام حديث تعتمد فيه الدولة على تكنولوجيا المعلومات ‏والاتصالات والإنترنت لربط مؤسساتها، وتقديم الخدمات والمعاملات الرسمية للأفراد ‏والشركات عن بُعد بسرعة ودقة وشفافية، ما يقلل الحاجة إلى المعاملات الورقية أو ‏الحضور الشخصي.‏