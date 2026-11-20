سيئول-سانا
استعادت كوريا الجنوبية صدارة العالم في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاماً.
ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة الداخلية الكورية الجنوبية قولها: إن البلاد احتلت المرتبة الأولى من بين 194 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) ضمن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2026، مسجلةً 0.9794 نقطة.
وأوضحت الوزارة أن الدنمارك جاءت في المرتبة الثانية بـ 0.9777 نقطة، وتلتها سنغافورة بـ 0.9722 نقطة، ثم السعودية بـ 0.9721 نقطة، والإمارات العربية المتحدة بـ 0.9711 نقطة، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عشرة بـ 0.9440 نقطة، بينما احتلت اليابان المرتبة التاسعة والعشرين بـ 0.8968 نقطة، والصين المرتبة الحادية والأربعين بـ 0.8743 نقطة.
وكانت كوريا الجنوبية تصدرت المؤشر لثلاث دورات متتالية أعوام 2010 و2012 و2014، وحافظت منذ ذلك الحين على مراكز متقدمة ضمن التصنيف.
والحكومة الإلكترونية، هي نظام حديث تعتمد فيه الدولة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت لربط مؤسساتها، وتقديم الخدمات والمعاملات الرسمية للأفراد والشركات عن بُعد بسرعة ودقة وشفافية، ما يقلل الحاجة إلى المعاملات الورقية أو الحضور الشخصي.