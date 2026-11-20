وزير الداخلية يُهنئ أهالي بلدة العتيبة بريف دمشق بعد إلقاء القبض على المجرم رواد زيدان تاريخ النشر: 2026/11/20 3:45 مساءً اخر تحديث: 2026/11/20 3:45 مساءً قائمة الصور 1/8 طائرات الجيش العربي السوري تشارك أهالي الشام احتفالاتهم بالذكرى الـ 14 للثورة السورية لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع وفد عن القبائل والعشائر العربية في سوريا صور جوية لقلعة الرصافة الأثرية في ريف الرقة انتشار قوى الأمن الداخلي في معلولا بريف دمشق لتأمين الكنائس خلال صلاة عيد الشعانين دائرة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة حلب تتابع تسجيل طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لامتحانات دورة عام 2025 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أنس خطابالمجرم رواد زيدانريف دمشقمجزرة كمين العتيبة عام 2014وزير الداخلية السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدير الزور شارك بها أطفال ذوو إعاقة.. دير الزور تحتفي باليوم العالمي للطفل بأنشطة متنوعة محلياتريف دمشق وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه دولي إستونيا تقرر إغلاق المعابر الحدودية مع روسيا مطلع الشهر المقبل