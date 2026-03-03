الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 30 فلسطينياً في الضفة بينهم نساء وأسرى محررون

photo 2026 03 03 10 10 10 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 30 فلسطينياً في الضفة بينهم نساء وأسرى محررون
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت نساء وأسرى محررين-المركز الفلسطيني للإعلام

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت أكثر من 30 فلسطيناً بينهم نساء وأسرى محررون، في إطار سياسة التصعيد والمداهمات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حملة الاعتقالات تركزت في الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس وجنين وبيت لحم والقدس المحتلة، إضافة إلى أم الفحم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث اقتحمت القوات منازل الفلسطينيين واعتقلت عدداً منهم بعد تفتيشها.

كما شملت الحملة أسرى محررين سبق أن أُفرج عن بعضهم ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011، إلى جانب فتيان وناشطين وموظف في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فيما جرى تمديد توقيف عدد من المعتقلين.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى التضييق على الفلسطينيين وتصعيد الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية.

