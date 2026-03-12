النرويج تحظر دخول سفنها إلى مضيق هرمز

أوسلو-سانا

أعلنت السلطة البحرية النرويجية، اليوم الخميس، حظر دخول السفن التي ترفع علم بلادها إلى مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك جراء التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن السلطة البحرية قولها في بيان: “بالنظر إلى تطورات الأوضاع، قررنا الانتقال من مرحلة التوصية بشأن حركة الملاحة إلى الحظر التام”.

وأشارت إلى أنّ قرار بقاء أو مغادرة السفن الموجودة حالياً في منطقة المضيق يعود إلى تقدير شركات الشحن نفسها.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في دول عربية وإقليمية عدة، ما شكل تهديداً لحركة الملاحة في مضيق هرمز.