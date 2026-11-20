لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر آذار الماضي، مع استمرار الفتور في الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض واحداً بالمئة إلى 631.89 نقطة، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية تزيد على 4.5 بالمئة، وهي الأكبر منذ التراجع 5.5 بالمئة في السادس من آذار الماضي.
وتصدر المؤشر داكس الألماني، الذي انخفض 1.3 بالمئة، الخسائر في أوروبا مع استمرار إحجام المستثمرين عن شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وبلغت قيمة شركة “أنثروبيك”، التي بدأ تداول أسهمها بعد إغلاق الأسواق الأوروبية، حوالي تريليوني دولار في أول يوم تداول لها في بورصة ناسداك أمس الخميس، ما يمثل علامة فارقة في قطاع الذكاء الاصطناعي ويختبر إقبال المستثمرين على هذه التكنولوجيا.
وتراجعت الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية، مثل أسهم شركة “إيه إس إم إل” وشركة “إيه إس إم” و “إنفنيون”، بأكثر من أربعة بالمئة.
وتراجع سهم فالوريك 12.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المصنعة لأنابيب الصلب عن انخفاض أرباحها الأساسية في الربع الثالث 26 بالمئة، مشيرة إلى تأثير حرب أمريكا وإيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.
وانخفض سهم يوبيسوفت الفرنسية لألعاب الفيديو 8.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن صافي حجوزات للربع الثاني أقل من التوقعات، وأصدرت توقعات أضعف من المتوقع للربع الحالي.
ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك الأرقام الأولية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر تشرين الثاني الحالي في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة.
أسهم أوروبا تتراجع متجهة نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الماضي
لندن-سانا