لندن-سانا‏

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تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر ‏انخفاض أسبوعي منذ شهر آذار الماضي، مع استمرار الفتور في الرهانات المرتبطة ‏بالذكاء الاصطناعي.‏

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وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض واحداً بالمئة إلى ‌‏631.89 نقطة، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية تزيد على 4.5 بالمئة، وهي الأكبر ‏منذ التراجع 5.5 بالمئة في السادس ⁠من آذار الماضي.‏

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وتصدر المؤشر داكس الألماني، الذي انخفض 1.3 بالمئة، الخسائر في أوروبا مع ‏استمرار إحجام المستثمرين عن شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.‏

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وبلغت قيمة شركة “أنثروبيك”، التي بدأ تداول أسهمها بعد إغلاق الأسواق الأوروبية، ‏حوالي تريليوني دولار في أول يوم تداول لها في بورصة ناسداك أمس الخميس، ما ‏يمثل علامة فارقة في قطاع الذكاء الاصطناعي ويختبر إقبال المستثمرين على هذه ‏التكنولوجيا.‏

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وتراجعت الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية، مثل أسهم شركة “إيه إس إم إل” ‏وشركة “إيه إس إم” و “إنفنيون”، بأكثر من أربعة بالمئة.‏

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وتراجع سهم فالوريك 12.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة ⁠الفرنسية المصنعة لأنابيب ‏الصلب عن انخفاض أرباحها الأساسية في الربع الثالث 26 بالمئة، مشيرة إلى تأثير ‏حرب أمريكا وإيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.‏

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وانخفض سهم يوبيسوفت الفرنسية لألعاب ⁠الفيديو 8.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن ‏صافي حجوزات للربع الثاني أقل من التوقعات، وأصدرت توقعات أضعف من المتوقع ‏للربع الحالي.‏

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ويترقب المستثمرون مجموعة ⁠من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك الأرقام الأولية لثقة ‏المستهلكين في منطقة اليورو لشهر تشرين الثاني الحالي في وقت لاحق من اليوم، ‏بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة.‏