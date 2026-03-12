الإمارات ترحب بإدانة مجلس الأمن الهجمات الإيرانية على دول عربية

أبوظبي-سانا

رحبت الإمارات العربية المتحدة بإدانة مجلس الأمن الدولي الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وطالبت بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

وقال المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب في بيان: إن اعتماد القرار الذي شاركت في رعايته 135 دولة عضواً في الأمم المتحدة، يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين، والبنية التحتية الحيوية.

وشدد أبو شهاب على التزام بلاده بمواصلة جهودها ضمن إطار الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، وصون السلم والأمن الدوليين، مثمناً دور البحرين القيادي في الدفع قدماً بهذا القرار.

وأكد المندوب حق الإمارات في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، للدفاع عن أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية في مواجهة أي اعتداء أو تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له أمس الأربعاء، القرار رقم 2817 الذي قدمته السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، ويدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي، وتهديد للسلم الدولي.