واتساب يوسّع استخدام الذكاء الاصطناعي ويُحسّن إدارة التخزين ونقل الدردشات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا إطلاق تحديث جديد لتطبيق واتساب يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم اليومية، من خلال تطوير أدوات إدارة التخزين، وتسهيل نقل الدردشات بين الأجهزة، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المحادثات.

ووفقاً لموقع “تك كرانش” التقني يتيح التحديث للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في مساحة التخزين، عبر إمكانية التعرف على الملفات الكبيرة داخل كل محادثة وحذفها بشكل منفصل دون الحاجة إلى مسح المحادثة بالكامل، إضافة إلى خيار حذف الوسائط فقط مع الاحتفاظ بنصوص الرسائل.

كما يسهم التحديث في تبسيط عملية نقل الدردشات، حيث يدعم الانتقال بين أنظمة التشغيل المختلفة مثل iOS وAndroid، إلى جانب التنقل ضمن النظام نفسه، ما يسهّل تغيير الأجهزة بخطوات أقل مقارنة بالسابق.

وفي السياق ذاته، أصبح دعم الحسابات المتعددة متاحاً على أجهزة آيفون، بعد أن كان مقتصراً على أندرويد، ما يتيح تشغيل أكثر من حساب على جهاز واحد مع الحفاظ على استقلالية كل حساب من حيث الرسائل والإشعارات.

وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، وسّع التطبيق استخدام أدوات Meta AI داخل الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين تحرير الصور مباشرة، مثل إزالة عناصر غير مرغوبة أو تغيير الخلفيات، إضافة إلى ميزة “مساعدة الكتابة” التي تقدم اقتراحات للردود استناداً إلى سياق المحادثة، مع معالجة البيانات على الجهاز لضمان الخصوصية.

كما يقدم التحديث اقتراحات ذكية للملصقات أثناء كتابة الرموز التعبيرية، ما يعزز التفاعل داخل المحادثات.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي واتساب لتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، من خلال الجمع بين تحسين الأداء وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التواصل اليومي.